Tôi rất thích món cá trê ta nhưng cả gia đình tôi lại sợ hãi loài cá này. Theo họ, đây là loài cá bẩn nhất và dễ nhiễm bệnh. Điều đó có đúng không, làm thế nào ăn được món cá này an toàn cho sức khỏe? Xin chuyên gia tư vấn. Tôi cảm ơn! (Lê Ngọc - Hà Nội)

Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tư vấn:

Trong đời sống hằng ngày, cá trê là loài cá quen thuộc với bữa cơm người Việt. Tuy nhiên, không ít người tỏ ra e ngại khi nhắc đến cá trê bởi hình dáng trơn nhớt, thói quen sống ở tầng đáy và quan niệm cho rằng đây là loài cá “không sạch”. Thực tế, nếu được lựa chọn và chế biến đúng cách, cá trê lại là một “kho báu” dinh dưỡng với nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cá trê là thực phẩm giàu protein, chứa chất béo lành mạnh, axit béo omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Đặc biệt, cá trê có hàm lượng calo thấp, phù hợp với những người đang kiểm soát cân nặng hoặc cần chế độ ăn lành mạnh.

Nguồn protein nạc ở cá trê có chất lượng cao. Trong 100 gram cá trê có thể cung cấp khoảng 39% nhu cầu protein khuyến nghị mỗi ngày. Đây là nguồn protein nạc, dễ tiêu hóa, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì khối cơ.

Đây cũng là một trong những nguồn thực phẩm cung cấp axit béo omega-3 tốt cho thần kinh, góp phần cải thiện trí nhớ, hỗ trợ làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Một dưỡng chất quý của cá trê là vitamin B12. 100 gram có thể cung cấp tới hơn 100% nhu cầu vitamin B12 mỗi ngày.

Những rủi ro cần lưu ý khi ăn cá trê

Dù giàu dinh dưỡng, cá trê cũng tiềm ẩn một số nguy cơ nếu sử dụng không đúng cách. Do là loài cá ăn tạp và sống ở tầng đáy, cá trê có thể tích tụ ký sinh trùng hoặc các chất ô nhiễm từ môi trường. Việc ăn cá trê chưa được nấu chín kỹ có thể gây nhiễm ký sinh trùng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài ra, các con cá trê lớn có thể chứa hàm lượng thủy ngân cao hơn, nếu ăn thường xuyên với số lượng lớn có thể gây hại cho hệ thần kinh, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai.

Vì vậy, khi mua, tốt nhất chọn cá nuôi, hạn chế mua cá ở gần các hồ trong khu công nghiệp vì dễ nhiễm kim loại hơn.

Cá trê nuôi thường được cho ăn chế độ giàu protein, bao gồm đậu nành, ngô, lúa mì, kết hợp với vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, axit béo và men vi sinh.

Cá trê sẽ trở thành thực phẩm có lợi khi được lựa chọn từ nguồn sạch, chế biến kỹ và ăn với tần suất hợp lý. Các phương pháp chế biến như hấp, nướng, kho giúp giữ được giá trị dinh dưỡng và hạn chế chất béo xấu, tốt hơn so với chiên rán nhiều dầu mỡ.