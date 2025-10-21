1. Đùi to - giảm nguy cơ tử vong

Theo tạp chí Y học Anh (BMJ), nghiên cứu trên hơn 2,52 triệu người trưởng thành cho thấy vòng đùi tăng 5cm giúp giảm 18% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Người có ít mỡ ở chân lại dễ mắc bệnh tim mạch hơn. Một nghiên cứu khác đăng trên Endocrine Connections, xem xét dữ liệu của 9.000 người Trung Quốc trên 40 tuổi, ghi nhận người có đùi nhỏ dễ bị cao huyết áp. Nguyên nhân là đùi có khả năng dự trữ mỡ, giúp ngăn mỡ xâm nhập vào cơ quan khác và hỗ trợ chuyển hóa đường huyết.

Bụng có chút to tròn sẽ bảo vệ tốt cơ quan nội tạng. Ảnh minh họa: NDTV

2. Thấp người - ít nguy cơ ung thư

Nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy, người thấp có nguy cơ mắc ung thư ruột kết và polyp thấp hơn. Cứ cao thêm 10cm, nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng 14%. Kết quả này dựa trên dữ liệu của gần 296.000 người. Tạp chí Ung thư Anh cũng ghi nhận, ở nam giới, chiều cao cao liên quan đến nguy cơ mắc các loại ung thư như phổi, máu, hạch bạch huyết và da; ở nữ giới là ung thư vú, hạch bạch huyết và da. Chiều cao lý tưởng về mặt sức khỏe là khoảng 174cm đối với nam và 158cm đối với nữ.

3. Ngực nhỏ - giảm rủi ro bệnh tật

Ngực chủ yếu gồm mô mỡ và mô tuyến. Phụ nữ ngực nhỏ thường dễ vận động, ít đau vai gáy, cột sống, da vùng ngực thoáng khí hơn và ít bị viêm da. Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ ngực nhỏ ít bị cảm lạnh hơn, do mỡ ở ngực có thể làm suy yếu miễn dịch, khiến cơ thể dễ nhiễm virus hô hấp.

4. Da dầu - chống lão hóa tốt hơn

Dù dễ bị mụn và da bóng nhờn, người có da dầu lại ít xuất hiện nếp nhăn khi về già. Lượng dầu tự nhiên giúp giữ ẩm, tạo lớp màng bảo vệ và tăng độ đàn hồi cho da. Các nghiên cứu cho thấy da dầu lão hóa chậm hơn da khô hoặc hỗn hợp, giúp da săn chắc và ít nếp nhăn sâu.

5. Bụng có chút mỡ - bảo vệ nội tạng và xương

Bụng hơi tròn là hiện tượng bình thường, giúp bảo vệ các cơ quan trong ổ bụng. Một nghiên cứu kéo dài 5 năm với 1.126 người trên 50 tuổi cho thấy, mỗi khi lượng mỡ bụng giảm 1kg, nguy cơ gãy xương ở phụ nữ tăng 50%. Thiếu mỡ còn có thể làm giảm hormone estrogen, dẫn đến rối loạn nội tiết và loãng xương.

6. Vòng ba to - giảm nguy cơ tiểu đường

Tạp chí Quốc tế về Béo phì cho biết, người có vòng ba lớn thường có chỉ số mỡ máu tốt hơn, với “cholesterol xấu” thấp và “cholesterol tốt” cao, giúp giảm xơ vữa động mạch. Nghiên cứu của Hiệp hội Tiểu đường Mỹ cũng chỉ ra, người có nhiều mỡ ở vòng ba ít có nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Theo BMJ, vòng ba tăng 10cm giúp giảm 10% nguy cơ tử vong, đặc biệt rõ ở nữ giới. Tuy nhiên, tỷ lệ vòng eo - vòng ba nên dưới 0,9 ở nam và 0,85 ở nữ để đảm bảo sức khỏe.