Ở đảo Okinawa - vùng đất trường thọ nổi tiếng của Nhật Bản, bữa sáng truyền thống thường rất thanh đạm nhưng đầy đủ dưỡng chất. Người dân bắt đầu ngày mới bằng cơm trắng hoặc cơm gạo lứt, ăn kèm súp miso - món súp đậu nành lên men giàu lợi khuẩn tăng cường tiêu hóa. Họ cũng thường dùng một ít cá nướng để bổ sung đạm tự nhiên, cùng rau muối như củ cải, dưa chuột hoặc rong biển - nguồn chất xơ và khoáng chất dồi dào. Cách ăn này giúp cơ thể nhẹ nhàng, không gây đầy bụng mà vẫn đảm bảo năng lượng cho cả buổi sáng.

Bữa sáng truyền thống của người Nhật. Ảnh: Japan Centre

Tại đảo Sardinia (Italy) - một trong những vùng có nhiều người sống thọ, món ăn sáng quen thuộc là súp minestrone, được nấu từ nhiều loại rau củ như cà rốt, cần tây, đậu, cà chua, khoai tây, đôi khi thêm mì ống hoặc gạo để tăng độ no. Món súp này gần như không dùng thịt đỏ, mà tập trung vào nguồn đạm thực vật từ các loại đậu và chất xơ từ rau củ.

Chính sự cân bằng trên giúp kiểm soát đường huyết, giảm viêm, đồng thời cung cấp năng lượng bền vững cho cơ thể. Người dân Sardinia thường dùng bữa sáng chậm rãi, vừa ăn vừa trò chuyện, tạo nên không khí thư giãn - một yếu tố quan trọng khác trong việc kéo dài tuổi thọ.

Trong khi đó, ở Ikaria (Hy Lạp), bữa sáng lại mang đậm phong vị Địa Trung Hải. Người dân thường ăn bánh lúa mạch nguyên cám, ô liu, cùng rau củ tươi hái từ vườn nhà. Đôi khi, họ uống thêm trà thảo mộc pha từ hương thảo, cúc dại hoặc lá xô thơm. Những thực phẩm này chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch và cải thiện hệ tiêu hóa.

Chuyên gia Buettner cho rằng, điểm chung của các bữa sáng này là đơn giản, tự nhiên, giàu chất xơ và không có thực phẩm chế biến sẵn. Các thực phẩm này giúp bạn no lâu, duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả, khác hẳn với bữa sáng phổ biến ở các nước hiện đại - vốn nhiều đường, chất béo bão hòa và calo rỗng.

“Ở những nơi người dân có thể sống đến 100 tuổi, bữa sáng luôn thiên về thực vật, ít chế biến và giàu chất xơ. Hãy bắt đầu ngày mới bằng những món ăn tự nhiên - đó là cách mà người trăm tuổi nuôi dưỡng cơ thể mình”, ông Buettner chia sẻ.

Bên cạnh chế độ ăn, chuyên gia người Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vận động nhẹ nhàng. Người dân ở các vùng trường thọ thường đi bộ ít nhất 20 phút mỗi ngày để duy trì sự linh hoạt và tinh thần thư thái - yếu tố giúp họ sống khỏe, sống vui và sống lâu hơn.