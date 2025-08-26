Các điểm úng ngập, phương tiện giao thông đi lại khó khăn, thậm chí khó có thể đi qua gồm:

Cao Bá Quát, Ngã 4 Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Hoa Bằng (ngõ 99), ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Yên Duyên (đường Vành đai 3), đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND phường Hoàng Văn Thụ), phố Nguyễn Chính ( từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai).

Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ), ngõ 165 Thái Hà, chợ xanh Thành Công, gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), Nguyễn Trãi (Trường ĐHKHXH&NV - bên chẵn làn xe buýt), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Quan Nhân, hầm chui số 5 Đại lộ Thăng Long, hầm chui số 3 ĐLTL, hầm chui Km9+656 ĐLTL, hầm chui số 6 ĐLTL.

Khu Tổng cục V - Bộ Công An, Nguyễn Xiển (từ ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển đến ngõ 214), Triều Khúc (đối diện Trường ĐH GTVT), Ngọc Hồi (SN611-673), Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình), Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (khu vực chợ Hà Đông).

Đường Võ Chí Công ngập sâu trong sáng nay 26/8. Ảnh: N. Huyền

Quang Trung (từ ngã ba Phan Đình Giót - ngã tư Lê Trọng Tấn), Quang Trung (trước Trường THPT Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê).

Tổ dân phố số 1+4 Phường Yên Nghĩa, Phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát, Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), đường Quyết Thắng, Khu TT18, P.Phú La.

Ông Nguyễn Đức Hưng Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng TP Hà Nội) khuyến cáo, do mưa vẫn tiếp tục trên diện rộng nên người dân nếu không cần thiết thì không nên ra đường. Sau 2-3 giờ nữa nước sẽ rút giao thông đi lại tốt hơn.

Trong trường hợp cần ra ngoài, người dân có thể xem cảnh báo đường ngập tại Hà Nội qua ứng dụng HSDC Maps của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội hoặc ứng dụng iHanoi của Hà Nội để cập nhật thông tin về tình hình giao thông và ngập lụt.

Bạn chỉ cần tải một trong hai ứng dụng này, cấp quyền truy cập vị trí, sau đó chọn tab "Hiện trạng" (HSDC Maps) hoặc "Giao thông" (iHanoi) để xem thông tin chi tiết.

