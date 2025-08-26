Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết, đến 15h chiều nay, một số điểm trên địa bàn đã rút hết nước; trong đó các khu vực Ba Đình, khu trung tâm, khu vực phục vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đường qua Bến xe Yên Nghĩa vẫn ngập. Ảnh: Nguyễn Hải

Tuy nhiên, do mực nước các sông trên địa bàn vẫn đang ở ngưỡng cao nên thành phố vẫn còn điểm ngập trung bình từ 15cm - 30cm, tập trung tại một số khu vực thuộc lưu vực sông Tô Lịch, sông Nhuệ.

Cụ thể: phố Hoa Bằng (ngõ 99), phố Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8), đường Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC, Lotte), đường Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, BigC; đường Phan Văn Trường; đường Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình); đường Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai); ngõ 165 Thái Hà (Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Ngọc Thạch).

Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), phố Triều Khúc (đối diện Trường ĐH GTVT), Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình), đường Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), đường Quyết Thắng.

Khu đô thị (KĐT) Văn Quán (đường Nguyễn Khuyến đoạn giao Bạch Thái Bưởi), KĐT Geleximco (Khu A, B), quốc lộ 32 (đoạn cổng chào Hoài Đức), phố Ngọc Trục (đoạn giao đường Đại Mỗ), đường Đại Mỗ (từ phố Ngọc Trục đến ngõ 242 Vạn Phúc), đường Nhuệ Giang, đường Xuân Phương (từ số nhà 260 đến số nhà 280), phố Ngọa Long (đường trục Tây Thăng Long đoạn chợ Phúc Lý), phố Tu Hoàng, khu Tái định cư Tri Hoàng, đường Tây Tựu, phố Trung Kiên (đoạn Trường Tiểu học Tây Tựu A).

Tại khu vực quận Long Biên (cũ) vẫn còn một số tuyến đường ngập như: Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Ngọc Lâm, Bát Khối, Vũ Xuân Thiều, Hoàng Như Tiếp.

Ông Hưng cũng cho biết, để đảm bảo tiêu thoát nước, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã vận hành các trạm bơm đầu mối Yên Sở (20/20 tổ máy), Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Đông Trù, Cầu Chui… nhằm hạ mức nước trên hệ thống.

Ngoài ra, tại các vị trí úng ngập, lực lượng ứng trực của các đơn vị duy trì thoát nước đã có mặt để hướng dẫn người dân lưu thông qua các điểm ngập, đảm bảo an toàn.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn, khu vực Hà Nội vẫn tiếp tục có mưa trong đêm nay. Do đó, Trung tâm đã yêu cầu các lực lượng, phương tiện của các đơn vị duy trì thoát nước, tiếp tục triển khai phương án đã được phê duyệt, tập trung vệ sinh, kiểm tra... đảm bảo thông thoáng dòng chảy, vận hành các trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống.