Thị trường ô tô hiện gần như đóng cửa với xe Trung Quốc do mức thuế nhập khẩu rất cao, cùng các quy định hạn chế sử dụng phần cứng và phần mềm kết nối có nguồn gốc từ nước này. Tuy nhiên, các hãng xe đang hoạt động tại Mỹ muốn Quốc hội tiến thêm một bước, biến những rào cản hiện nay thành lệnh cấm lâu dài.

Liên minh Đổi mới Ô tô đang muốn đề nghị Quốc hội Mỹ ban hành các lệnh cấm vĩnh viễn với xe Trung Quốc. Ảnh: Inside China Auto

Liên minh Đổi mới Ô tô, đại diện cho phần lớn các hãng xe tại Mỹ, đang thúc giục Quốc hội luật hóa việc cấm lâu dài ngăn chặn ô tô Trung Quốc thâm nhập thị trường, đồng thời cấm các phần cứng và phần mềm kết nối có nguồn gốc từ nước này.

Các thành viên của liên minh gồm nhiều tên tuổi lớn như GM, Ford, Toyota, BMW, Hyundai, Honda, Volkswagen, Mercedes-Benz, KIA và Volvo.

Theo ông John Bozzella, Giám đốc điều hành Liên minh Đổi mới Ô tô, xe Trung Quốc đang được bán tại nhiều thị trường với mức giá cạnh tranh nhờ các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Ông cho rằng những mẫu xe này có khả năng thu thập, xử lý và truyền dữ liệu, qua đó đặt ra những vấn đề liên quan đến kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ.

Liên minh muốn Quốc hội thông qua quy định mới trước khi Quốc hội hiện tại kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 3/1/2027. Theo tổ chức này, việc luật hóa lệnh cấm sẽ giúp các hãng xe Mỹ tránh nguy cơ chính sách hiện tại bị thay đổi trong tương lai.

Tuy nhiên, đề xuất cũng đặt ra vấn đề đối với chính các thành viên của liên minh. Một dự luật được ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua hồi tháng 7 có thể ảnh hưởng đến Mercedes-Benz, khi các nhà đầu tư Trung Quốc đang sở hữu gần 20% cổ phần hãng xe Đức này, nhiều hơn mức cho phép trong đề xuất.

Trong khi đó, Volvo, một thành viên khác của Liên minh cũng thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn Geely, một trong những tập đoàn ô tô lớn của Trung Quốc. Vì vậy, liên minh này cho biết cần xây dựng một giải pháp cân bằng, tránh tạo ra bất lợi ngoài dự kiến đối với các doanh nghiệp thành viên.

Các hãng xe Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng sang những thị trường khác như châu Âu, Đông Nam Á và Trung Đông. Ảnh: Xiaomi

Ở chiều ngược lại, các hãng xe Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng sang những thị trường khác. Xiaomi dự kiến bắt đầu bán xe điện tại châu Âu từ năm tới và đã ký hợp đồng với 8 nhóm đại lý tại Đức. Hãng sẽ cạnh tranh cùng BYD, Xpeng, Leapmotor và Nio.

Tại châu Âu, các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang gia tăng hiện diện bất chấp những biện pháp thương mại nhằm bảo vệ ngành ô tô nội địa. Hiện tại, hơn 1/10 số xe bán ra ở châu Âu là xe Trung Quốc.

Trong khi đó, trang Bloomberg cho biết Canada mới đây tiếp tục mở hạn ngạch nhập khẩu xe điện Trung Quốc, với tối đa 33.397 xe được phép nhập khẩu trong đợt mới. Các mẫu xe của BYD, Chery và Geely cũng được cho là đang trong quá trình kiểm định tại thị trường này.

Đáng chú ý, ngay cả Ford cũng không cho rằng Mỹ có thể ngăn xe Trung Quốc mãi mãi. CEO Ford từng cảnh báo nhân viên nên chuẩn bị cho khả năng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc gia nhập thị trường Mỹ trong vòng 5-10 năm tới.

Theo Carscoops

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