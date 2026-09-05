Range Rover Sport 2026 bắt đầu nhận đặt cọc tại Việt Nam từ tháng 4/2026 nhưng phải đến tháng 8 vưa qua, những chiếc xe đầu tiên mới chính thức xuất hiện để khách hàng trải nghiệm. Tại Việt Nam, Range Rover Sport 2026 có giá khởi điểm từ 5,959 tỷ đồng cho bản S MHEV và từ 6,359 tỷ đồng cho bản Dynamic SE PHEV.

Điểm mới đáng chú ý trên Range Rover Sport 2026 chính là sự bổ sung tùy chọn truyền động Plug-in Hybrid. Ảnh: JLR

Tuy nhiên, đây mới là mức giá khởi điểm. Với đặc thù khách hàng Range Rover thường lựa chọn thêm nhiều trang bị tùy biến, giá xe thực tế có thể cao hơn đáng kể. Điển hình, chiếc Range Rover Sport Dynamic SE PHEV được sử dụng trong chương trình lái thử tại TPHCM có giá khoảng 6,989 tỷ đồng sau khi bổ sung các tùy chọn.

So với thế hệ trước, Range Rover Sport 2026 không thay đổi quá lớn về thiết kế và trang bị. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở việc bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV), giúp mẫu SUV Anh quốc bắt kịp xu hướng điện hóa đang ngày càng rõ nét trong phân khúc xe sang tại Việt Nam.

Range Rover Sport PHEV chạy điện tới 118km

Ở đời 2026, Range Rover Sport Dynamic SE PHEV sử dụng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L kết hợp mô-tơ điện (140 mã lực) cho tổng công suất 454 mã lực, mô-men xoắn 660 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây. Xe có ba chế độ vận hành gồm Hybrid, EV và Save, cho phép người lái lựa chọn cách sử dụng năng lượng tùy theo điều kiện vận hành.

Range Rover Sport PHEV đang có quãng đường di chuyển thuần điện dài nhất, lên tới 118km. Ảnh: JLR

Bộ pin dung lượng lớn 38,2 kWh giúp xe có thể chạy thuần điện tối đa 118km theo chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 50kW, mất khoảng 40 phút để sạc từ 0-80%. Với sạc AC 7kW, thời gian sạc đầy khoảng 5 giờ. Tầm hoạt động điện này là một lợi thế đáng kể nếu xe chủ yếu được sử dụng để đi lại trong đô thị.

Êm ái nhưng không quá thiên về cảm giác thể thao

Trải nghiệm Range Rover Sport PHEV trong điều kiện đường phố và sa hình tại TP.HCM cho thấy ưu điểm rõ ràng nhất là sự yên tĩnh khi xe vận hành ở chế độ thuần điện. Hệ thống treo khí nén kết hợp giảm xóc thích ứng giúp chiếc SUV vẫn duy trì độ êm ái, ngay cả khi sử dụng bộ vành 22 inch. Khả năng cách âm tốt cùng tư thế ngồi cao tạo cảm giác thư thái, phù hợp với những hành trình dài.

Range Rover Sport ưu tiên sự cân bằng giữa sức mạnh, độ êm, khả năng cách âm và năng lực vận hành trên nhiều loại địa hình. Ảnh: JLR

Điều này cũng cho thấy chữ "Sport" trên tên xe không đồng nghĩa với việc Range Rover Sport phải mang lại cảm giác lái thiên về thể thao như đối thủ Porsche Cayenne. Mẫu SUV Anh quốc này ưu tiên sự cân bằng giữa sức mạnh, độ êm, khả năng cách âm và năng lực vận hành trên nhiều loại địa hình.

Đổi lại, bộ pin lớn khiến trọng lượng không tải của xe vượt 2,7 tấn. Khối lượng này phần nào làm giảm sự lanh lẹ khi chuyển hướng hoặc tăng tốc liên tục so với những mẫu SUV nhẹ hơn. Khi chuyển sang chế độ Hybrid và tăng tốc mạnh, sức mạnh 454 mã lực vẫn đủ để tạo ra khả năng tăng tốc ấn tượng, nhưng trọng lượng lớn khiến người lái cảm nhận rõ đây là một chiếc SUV hạng sang thiên về sự đầm chắc hơn là một mẫu xe thể thao thuần túy.

Việc chuyển các tính năng vào màn hình cảm ứng khiến người dùng phải mất thời gian để làm quen. Ảnh: JLR

Một điểm có thể khiến người dùng mất thời gian làm quen là việc Range Rover Sport 2026 đã loại bỏ nhiều nút điều khiển vật lý ở khu vực trung tâm. Các thao tác liên quan đến điều hòa được tích hợp vào màn hình trung tâm 13,1 inch. Cách bố trí này tạo cảm giác hiện đại nhưng không phải lúc nào cũng thuận tiện bằng phím vật lý khi người lái cần thao tác nhanh.

Đặt cạnh Porsche Cayenne E-Hybrid và Volvo XC90 Plug-in Hybrid

Đặt lên bàn cân với các đối thủ sừng sỏ ở phân khúc SUV hạng sang cỡ trung PHEV tại Việt Nam như Porsche Cayenne E-Hybrid hay Volvo XC90 Plug-in Hybrid, Range Rover Sport PHEV tự tách mình ra bằng một định vị giá bán cao hơn hẳn.

Porsche Cayenne E-Hybrid có công suất cao hơn Range Rover Sport PHEV nhưng phạm vi chạy điện công bố thấp hơn. Ảnh: Porsche

Theo Porsche Việt Nam, Cayenne E-Hybrid có giá khởi điểm từ 5,39 tỷ đồng, động cơ V6 3.0L kết hợp cùng mô-tơ điện cho tổng công suất 464 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây và phạm vi chạy điện 86km.

Như vậy, Porsche Cayenne E-Hybrid có công suất cao hơn Range Rover Sport PHEV nhưng phạm vi chạy điện công bố thấp hơn. Quan trọng hơn, Porsche định hướng Cayenne E-Hybrid rõ ràng về khả năng vận hành và cảm giác lái, trong khi Range Rover Sport thiên về sự êm ái, khả năng đi địa hình và không gian sang trọng.

Trong khi đó, Volvo XC90 Plug-in Hybrid hướng nhiều hơn tới nhóm khách hàng gia đình, đề cao tính thực dụng và an toàn. Phiên bản T8 AWD Plug-in Hybrid có 7 chỗ, động cơ 4 xi-lanh 2.0L kết hợp mô-tơ điện cho công suất tối đa 462 mã lực, mô-men xoắn 709 Nm và tăng tốc 0-100 km/h trong 5,3 giây. Xe có phạm vi chạy điện khoảng 77km theo thông số hiện tại của Volvo Việt Nam.

Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid đang là mẫu xe PHEV hạng sang rẻ nhất thị trường Việt. Ảnh: Volvo

Điểm mạnh của Volvo XC90 Plug-in Hybrid còn nằm ở giá bán khi chỉ có 3,71 tỷ đồng, thấp nhất trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung. Tuy nhiên, Range Rover Sport PHEV nổi bật hơn về giá trị thương hiệu, khả năng off-road, thiết kế, độ sang trọng và phạm vi vận hành thuần điện.

Nhìn tổng thể, Range Rover Sport 2026 PHEV phù hợp với nhóm khách hàng muốn một chiếc SUV hạng sang có khả năng chạy điện đủ dài cho nhu cầu hàng ngày nhưng vẫn giữ động cơ xăng cho những chuyến đi xa. Đây là lợi thế đáng kể trong bối cảnh hạ tầng sạc tại Việt Nam đang phát triển nhưng chưa đồng đều.

Tuy nhiên, giá bán cao, chi phí tùy chọn lớn và trọng lượng xe hơn 2,7 tấn là những yếu tố cần cân nhắc. Nếu ưu tiên cảm giác lái, Porsche Cayenne E-Hybrid có sức hút riêng, còn nếu đặt nặng tính thực dụng, không gian 7 chỗ và an toàn, Volvo XC90 Plug-in Hybrid lại là lựa chọn đáng chú ý.

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