Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi về mỡ bụng và mỡ nội tạng. Hiện nay nếu đi thẩm mỹ thì hút mỡ bụng có thể tốn khoảng vài chục triệu đồng trong khi một số thuốc tiêm điều trị mỡ máu cũng có chi phí khá cao. Vậy hai phương pháp này khác nhau như thế nào? Hình thức nào hiệu quả hơn? (Nguyễn Liên - TPHCM).

TS.BS Hoàng Huy Trường - Khoa Nội Tim mạch 5, Bệnh viện Tim Tâm Đức (TPHCM) tư vấn:

Trước hết, chúng ta cần phân biệt rõ hút mỡ và điều trị rối loạn mỡ máu bằng thuốc bởi đây là hai phương pháp có mục tiêu hoàn toàn khác nhau.

Trong các yếu tố nguy cơ tim mạch, thừa cân, béo phì là những vấn đề đáng lưu ý. Mỡ trong cơ thể được phân bố ở nhiều vị trí, trong đó có mỡ dưới da và mỡ nội tạng.

Mỡ dưới da là lớp mỡ nằm ngay bên dưới da. Khi thực hiện hút mỡ thẩm mỹ, về cơ bản, phương pháp này lấy đi một phần mỡ dưới da, giúp cơ thể thon gọn hơn về mặt hình thể.

Mỡ bụng và nội tạng ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Ảnh: Freedieting

Trong khi đó, mỡ nội tạng nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh các cơ quan. Loại mỡ này liên quan chặt chẽ đến nhiều rối loạn chuyển hóa và có thể góp phần làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường, bệnh tim mạch.

Mỡ nội tạng cũng có thể liên quan đến tình trạng tích tụ mỡ ở gan và những thay đổi trong chuyển hóa lipid. Đồng thời, mô mỡ nội tạng có thể tiết ra các chất trung gian gây viêm, góp phần vào tình trạng kháng insulin và các rối loạn chuyển hóa khác.

Vì vậy, hút mỡ dưới da không đồng nghĩa với giải quyết tình trạng mỡ nội tạng hoặc loại bỏ các nguy cơ tim mạch.

Đối với bệnh tim mạch, bác sĩ đặc biệt quan tâm đến các chỉ số mỡ máu, trong đó có LDL-C (cholesterol xấu). LDL-C tăng cao có thể góp phần hình thành và phát triển mảng xơ vữa, khiến lòng mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, ảnh hưởng đến động mạch vành cũng như các mạch máu nuôi não.

Do đó, khi bác sĩ kê thuốc điều trị rối loạn mỡ máu, mục tiêu chính không phải là làm lớp mỡ dưới da biến mất mà là kiểm soát các chỉ số lipid máu, đặc biệt LDL-C, qua đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ các cơ quan quan trọng như tim và não.

Vì vậy, không nên chỉ so sánh đơn thuần rằng hút mỡ tốn 80 triệu đồng, trong khi tiền thuốc cũng khoảng 80 triệu đồng rồi đặt câu hỏi phương pháp nào “lời” hơn. Hai phương pháp này phục vụ hai mục tiêu hoàn toàn khác nhau: hút mỡ chủ yếu nhằm thay đổi hình thể còn điều trị rối loạn mỡ máu nhằm kiểm soát nguy cơ bệnh tim mạch và các biến cố do xơ vữa.

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