Tôi 36 tuổi, bị mỡ máu cao và tăng huyết áp nên phải uống thuốc. Tôi có thói quen uống cà phê mỗi ngày 3-4 cốc để tỉnh táo. Gần đây, mỗi lần uống xong, tôi cảm thấy tim đập nhanh hơn. Xin bác sĩ tư vấn người như tôi có nên uống cà phê nữa không? Tôi cảm ơn! (Trần Đức Phương - Hà Nội).

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam tư vấn:

Caffeine trong cà phê có thể khiến huyết áp tăng tạm thời, đồng thời làm tim đập nhanh hơn ở một số người. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào lượng cà phê uống, thói quen sử dụng và cơ địa mỗi người.

Vì vậy, các khuyến nghị hiện nay đều cho rằng người tăng huyết áp không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn cà phê. Điều quan trọng là kiểm soát lượng uống và theo dõi huyết áp.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, với đa số người trưởng thành, lượng caffeine khoảng 400 mg/ngày nhìn chung vẫn nằm trong mức an toàn. Tuy nhiên, người bị tăng huyết áp có thể nhạy cảm hơn với caffeine. Nếu huyết áp đang cao hoặc khó kiểm soát, uống nhiều cà phê có thể khiến huyết áp tăng thêm.

Cà phê - thức uống quen thuộc của nhiều người. Ảnh: Hoa Linh.

Do đó, thay vì uống nhiều ly trong ngày, người tăng huyết áp nên giới hạn lượng cà phê và tránh uống liên tục từ sáng đến tối.

Ngoài ra, cách pha cũng ảnh hưởng đến thành phần trong cà phê. Một số loại cà phê không lọc có chứa các chất có thể làm tăng cholesterol xấu nếu sử dụng thường xuyên với lượng lớn.

Vì vậy, người tăng huyết áp đồng thời có cholesterol cao có thể ưu tiên cà phê pha qua phin có giấy lọc hoặc máy lọc giấy, đồng thời hạn chế các loại cà phê không lọc.

Bạn nên uống cà phê vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, hạn chế uống vào chiều tối nếu cà phê khiến cơ thể khó ngủ. Mất ngủ kéo dài cũng gây bất lợi cho huyết áp và sức khỏe tim mạch. Do đó, nếu nhận thấy uống cà phê sau chiều khiến khó ngủ, bạn nên chuyển sang uống sớm hơn hoặc giảm lượng caffeine.

Khi pha chế, bạn hạn chế thêm nhiều đường, sữa đặc hoặc kem vì dễ làm tăng lượng đường và năng lượng trong khẩu phần.

Nếu sau khi uống cà phê xuất hiện hồi hộp, tim đập nhanh, run tay, đau ngực, khó thở hoặc huyết áp tăng rõ rệt, bạn nên ngừng uống và trao đổi với bác sĩ.

Cà phê không phải thức uống người tăng huyết áp bắt buộc phải loại bỏ nhưng uống quá nhiều, đặc biệt cà phê đậm đặc, có thể gây bất lợi. Người bệnh nên uống vừa phải và điều chỉnh lượng cà phê dựa trên mức huyết áp cũng như phản ứng của cơ thể.

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