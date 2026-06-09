Tôi nghe nói ăn dứa hoặc uống nước ép dứa thường xuyên có thể giúp giảm mỡ máu. Xin chuyên gia cho biết thông tin này có đúng không? Người bị mỡ máu cao nên sử dụng dứa như thế nào để tốt cho sức khỏe? (Ngô Lộc - Thanh Hóa).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 3 tư vấn:

Dứa hay còn gọi là trái thơm chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin A, vitamin C cùng các khoáng chất như kali, mangan, magie và canxi. Đặc biệt, loại quả này chứa bromelain - một loại enzyme có khả năng hỗ trợ tiêu hóa protein, giúp thức ăn được phân giải và hấp thu hiệu quả hơn.

Y học hiện đại cho rằng ăn dứa bổ sung nước cho cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng và tăng hấp thu protein. Hàm lượng chất xơ trong dứa còn tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và hạn chế tích tụ chất béo.

Trong y học cổ truyền, dứa có vị chua ngọt, tính bình, có tác dụng giải khát, thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và nhuận tràng. Loại quả này thường được dùng trong các trường hợp say nắng, táo bón, đầy bụng hoặc rối loạn tiêu hóa.

Dứa là món ăn ngon miệng, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng, hạn chế tích tụ mỡ

Dứa được đánh giá là thực phẩm phù hợp với chế độ ăn lành mạnh nhờ hàm lượng calo tương đối thấp nhưng giàu chất xơ. Chất xơ tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, việc bổ sung dứa vào khẩu phần ăn có thể góp phần kiểm soát cân nặng, từ đó gián tiếp giảm nguy cơ rối loạn mỡ máu. Khi được sử dụng trong các món ăn có thịt, dứa còn giúp thịt mềm hơn, dễ tiêu hóa hơn, hỗ trợ cơ thể hấp thu đạm hiệu quả hơn.

Dứa không phải là "thuốc" giảm mỡ máu

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đến nay chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh khẳng định ăn dứa có thể trực tiếp làm giảm cholesterol hay triglyceride trong máu.

Các chuyên gia cho rằng dứa có thể hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng và hạn chế tích tụ chất béo trong cơ thể nhờ hàm lượng chất xơ cao, ít năng lượng và khả năng hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, để cải thiện mỡ máu, người bệnh cần kết hợp chế độ ăn uống cân bằng, tăng cường vận động, kiểm soát cân nặng và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Do đó, dứa nên được xem là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh thay vì một phương pháp điều trị mỡ máu. Việc ăn dứa điều độ, kết hợp với nhiều loại rau xanh, trái cây khác sẽ mang lại lợi ích tốt hơn cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

5 tác hại ít ai biết đến từ quả dứa Dứa là loại trái cây quen thuộc mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ít ai biết nếu ăn dứa không đúng cách hoặc lạm dụng, loại quả này cũng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn.

Tác dụng của việc ăn 1-2 quả ổi mỗi ngày Ổi là loại trái cây quen thuộc, giá rẻ nhưng lại chứa nhiều vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe, đặc biệt tốt cho người bệnh đái tháo đường.