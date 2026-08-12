Các ngành còn lại của Trường Đại Học Y Dược Thái Bình có điểm chuẩn dao động 18-21,6 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại Học Y Dược Thái Bình năm 2026 như sau:

Năm 2026, Trường Đại Học Y Dược Thái Bình tuyển 1.480 chỉ tiêu theo các phương thức: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhà trường cộng điểm thưởng cho thí sinh là học sinh giỏi quốc gia (tối đa 3 điểm trên thang điểm 30), điểm xét thưởng cho thí sinh có thành tích và năng khiếu đặc biệt (tối đa 1,5 điểm trên thang điểm 30), điểm khuyến khích với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh quốc tế (tối đa 1,5 điểm trên thang điểm 30).

Học phí Trường Đại học Y Dược Thái Bình dự kiến năm nay là 60-65 triệu đồng/năm với các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học. Các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng có mức thu 46-48 triệu đồng/năm.