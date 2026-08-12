Học viện Quân y vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng và trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT vào ngành Y khoa hệ quân sự năm 2026.

Năm nay, có 14 thí sinh trúng tuyển thẳng, 13 thí sinh trúng tuyển ưu tiên xét tuyển vào ngành y khoa hệ quân sự.

Với phương thức sử dụng điểm thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT, có 12 thí sinh đạt tổng điểm xét tuyển 30.

Cụ thể ở phía Bắc, có 8 thí sinh nam, gồm các em: Khương Huy Vĩnh San, Trần Minh Hiếu, Hồ Bá Long, Lê Đức Khoa, Vũ Quang Khôi, Nguyễn An Bảo, Trần Đức Thiều Hân, Nguyễn Minh Trí. Những em này được cộng điểm khuyến khích từ 0,75 đến 2,5 điểm.

Ngoài ra, có 2 thí sinh nữ miền Bắc cũng đạt mức điểm này là Nguyễn Thị Hồng và Cao Ngọc Ánh. Các em được cộng điểm khuyến khích lần lượt là 0,75 và 1,25 điểm.

Ở phía Nam, cũng có 2 thí sinh nữ đạt điểm xét tuyển 30/30, gồm em Nguyễn Lê Khánh Hà và Lê Huỳnh Minh Khuê.

Ngoài các thí sinh kể trên, nhiều em khác cũng đạt điểm xét tuyển trên mức 29.

Loạt thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 vào Học viện Quân y như sau:

Trước đó, Học viện Quân y đã công bố điểm chuẩn ngành Y khoa hệ quân sự năm 2026. Cụ thể, điểm chuẩn với thí sinh nữ miền Nam là 29,76, miền Bắc là 29,6 điểm. Với thí sinh nam miền Bắc, điểm chuẩn là 28,39 và miền Nam là 27,75.

Năm ngoái, điểm chuẩn với thí sinh nữ miền Bắc vào ngành Y khoa là 30/30.