Theo hãng tin CNN, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 27/6 đã thông báo về việc tiến hành một đợt không kích mới nhắm vào nhiều mục tiêu bên phía Iran theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

"Chiến dịch không kích là đòn đáp trả trực tiếp đối với các hành vi gây hấn của đối phương. Các mục tiêu được nhắm tới bao gồm cơ sở hạ tầng trinh sát quân sự, hệ thống thông tin liên lạc, các trận địa phòng không, kho chứa máy bay không người lái (UAV) và phương tiện rải thủy lôi của Iran", CENTCOM cho biết.

CENTCOM nhấn mạnh sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm đáp trả vụ Iran tấn công tàu M/V Ever Lovely ngày 26/6, Washington đã tạo cơ hội để Tehran tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Tuy vậy, Iran lại không thực hiện điều này, thậm chí còn phóng một UAV trúng tàu chở dầu M/T Kiku vào ngày 27/6.

Tàu chiến của hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Cùng ngày 27/6, Hải quân Mỹ xác nhận hành lang hàng hải gần bờ biển Oman tại eo biển Hormuz đã được mở rộng, cho phép tàu thuyền lưu thông theo cả hai chiều. Ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các tàu chỉ được bảo đảm an toàn khi di chuyển theo tuyến hàng hải do Tehran chỉ định, đồng thời khuyến cáo không sử dụng các tuyến thay thế.

Hezbollah cảnh báo về nguy cơ nội chiến

Theo đài RT, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại thủ đô Beirut của Lebanon trong ngày 27/6 sau khi chính phủ nước này ký kết thỏa thuận khung 3 bên với Mỹ và Israel.

Theo nội dung thỏa thuận, Israel và Lebanon đã "đồng ý chấm dứt hoàn toàn xung đột, qua đó giải quyết các nguyên nhân gốc rễ về bất đồng giữa đôi bên". Ngoài ra, thỏa thuận cũng thiết lập quy trình để quân đội Lebanon khôi phục quyền kiểm soát trên toàn bộ lãnh thổ đất nước, trong khi chờ giải giáp có kiểm chứng đối với các nhóm vũ trang phi nhà nước, đặc biệt là nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Điều này sẽ cho phép quân đội Israel rút dần khỏi lãnh thổ Lebanon.

Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận này, đồng thời yêu cầu Israel ngay lập tức rút quân khỏi miền nam Lebanon. "Chính phủ Beirut sẽ không thể thực hiện được thỏa thuận đã ký với Washington, trừ khi họ muốn có một cuộc nội chiến", ông Hassan Fadlallah, một nghị sĩ thuộc Hezbollah trong Quốc hội Lebanon cảnh báo.