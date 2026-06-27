Theo hãng tin Al Jazeera, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 27/6 đã thông báo về việc một tàu chở dầu bị vật thể chưa xác định tấn công gần eo biển Hormuz.

"Thuyền trưởng tiết lộ khu vực buồng lái của con tàu đã một vật thể lạ đánh trúng. Tuy vậy, toàn bộ thuyền viên vẫn an toàn và vụ việc không gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường", báo cáo của UKMTO cho biết.

UKMTO chưa tiết lộ cụ thể về danh tính của con tàu vừa bị tấn công, nhưng nhấn mạnh cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân và bản chất của vụ việc.

Một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Đây là tàu chở dầu thứ 2 bị tấn công ở eo biển Hormuz trong những ngày qua. Trước đó, lực lượng hải quân Iran đã tập kích tàu chở dầu Ever Lovely mang cờ Singapore ở khu vực này. Động thái của Tehran đã dấy lên căng thẳng với Washington, khi Hải quân Mỹ đêm 26/6 đã mở cuộc tấn công vào nhiều nhà kho chứa tên lửa, máy bay không người lái (UAV) cũng như các trạm radar ven biển của Iran.

Thủ tướng Israel nói thỏa thuận với Lebanon là "đòn giáng mạnh vào Iran"

Theo báo Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27/6 đã lên tiếng hoan nghênh việc Mỹ - Israel - Lebanon ký thỏa thuận khung 3 bên, gọi đây là "đòn giáng mạnh" vào Iran.

"Các cuộc đàm phán cuối cùng đã đem lại kết quả. Điều quan trọng nhất là Israel vẫn hiện diện ở miền nam Lebanon và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì điều đó cho đến khi nhóm vũ trang Hezbollah giải giáp. Thỏa thuận cũng là một đòn giáng mạnh vào Iran. Về cơ bản, Israel, Lebanon và Mỹ đang gửi tới Tehran thông điệp rằng đây không phải vấn đề của họ", ông Netanyahu phát biểu.

Vào ngày 26/6, các đại diện của Mỹ, Israel và Lebanon đã ký kết thỏa thuận khung 3 bên tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington. Theo nội dung thỏa thuận, Israel và Lebanon đã "đồng ý định chấm dứt hoàn toàn xung đột, qua đó giải quyết các nguyên nhân gốc rễ về bất đồng giữa đôi bên".

Ngoài ra, thỏa thuận cũng thiết lập quy trình để quân đội Lebanon khôi phục quyền kiểm soát trên toàn bộ lãnh thổ đất nước, trong khi chờ "giải giáp có kiểm chứng đối với các nhóm vũ trang phi nhà nước", đặc biệt là nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Điều này sẽ cho phép quân đội Israel rút dần khỏi lãnh thổ Lebanon.