Theo hãng tin WANA, Bộ Ngoại giao Iran ngày 3/7 đã thông báo việc tổ chức lễ viếng cố Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Nhà nguyện Imam Khomeini Mosalla ở thủ đô Tehran. Buổi lễ là sự kiện dành riêng cho các phái đoàn quốc tế, lãnh đạo tôn giáo và học giả từ khắp nơi trên thế giới.

Lễ viếng bắt đầu khi linh cữu của ông Khamenei được đưa vào nhà nguyện. Các khách mời sau đó đã cùng quan chức Iran dành một phút mặc niệm và chia buồn.

"Đã có đại diện tới từ hơn 100 quốc gia xuất hiện tại lễ viếng. Những người tham dự đã tập trung bên linh cữu của cố lãnh tụ tối cao để cầu nguyện, đồng thời nhắc lại vai trò cũng như những đóng góp của ông Khamenei cho thế giới Hồi giáo", WANA cho biết.

Các phái đoàn quốc tế tham dự lễ viếng cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Video: WANA

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, lễ viếng tại Tehran có sự hiện diện của ít nhất 8 nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ, bao gồm tổng thống và thủ tướng cùng 12 chủ tịch quốc hội. Ngoài ra còn có nhiều bộ trưởng ngoại giao, thành viên nội các và đặc phái viên tới từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã xác nhận sẽ tham dự lễ tang của ông Khamenei. Các nhân vật đáng chú ý khác cũng có mặt tại sự kiện này bao gồm Tổng thống Gruzia Mikheil Kavelashvili, Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Hà Vĩ và Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Shri Pabitra.

Theo kế hoạch, lễ viếng chính thức dành cho toàn bộ người dân Iran sẽ diễn ra vào ngày 4/7 tại Đại Thánh đường Mosalla ở Tehran.