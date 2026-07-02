Các cơ quan thông tấn, báo chí Iran gần như đã chuyển trọng tâm đưa tin vào công tác chuẩn bị tang lễ dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, những thay đổi về hoạt động mà đất nước sẽ thực hiện trong các buổi đưa tang sắp tới cũng như ý nghĩa biểu tượng đằng sau sự kiện trọng đại này.

Các hệ thống làm mát đang được lắp đặt trong sân của nhà thờ Hồi giáo Imam Khomeini Musalla ở thủ đô Tehran, Iran để giúp những người đến dự tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei chống nắng nóng. Ảnh: Anadolu

Theo đài CNN, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf, người cũng đang giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán của Tehran, đã kêu gọi người dân nước này “đến dự lễ tang của cố lãnh tụ tối cao với số lượng đông đảo”.

Sau khi phái đoàn Iran tạm dừng đàm phán và rời Doha, Qatar về nước, hai quốc gia trung gian hòa giải là Qatar và Pakistan đã ra tuyên bố cho biết các cuộc thương lượng mới đây giữa Mỹ - Iran đã diễn ra “tích cực” và quá trình đối thoại sẽ tiếp tục vào “thời điểm sớm nhất có thể”.

Hiện vẫn chưa rõ những nội dung gì đã được thảo luận tại các cuộc đàm phán ở Doha. Các quan chức Iran tiết lộ họ đến đó để thảo luận về việc giải phóng tài sản bị đóng băng của nước này như một phần của thỏa thuận. Trong khi đó, hãng tin Axios cho hay đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng thuyết phục Tehran không thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Tư lệnh Iran cảnh cáo Mỹ và Israel

Theo hãng tin WANA, Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran hôm nay (2/7) đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ, Israel cùng các đồng minh trong và ngoài khu vực, kêu gọi họ tránh bất kỳ “tính toán sai lầm” nào trong thời gian quốc gia Hồi giáo cử hành tang lễ dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Chính quyền Iran đã lên kế hoạch tổ chức lễ tang ông Khamenei từ ngày 4 - 9/7 tại nhiều địa điểm trên khắp Iran như Tehran, Qom và Mashhad cũng như tại Najaf và Karbala thuộc Iraq.

“Chúng tôi cảnh báo kẻ thù của một Iran hùng mạnh… hãy tránh mọi tính toán sai lầm và hãy cân nhắc đến những phản ứng dữ dội và gây hối tiếc của các lực lượng vũ trang Iran trước bất kỳ mối đe dọa hay hành động gây hấn nào”, ông Abdollahi nhấn mạnh trong một thông cáo được đăng tải trên kênh Telegram của hãng thông tấn Tasnim.

Hiện Washington và Tel Aviv chưa lên tiếng bình luận về cảnh báo mới từ Tehran.