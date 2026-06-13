Theo hãng tin WANA, Chủ tịch Hội đồng Phân định lợi ích quốc gia Iran Sadeq Amoli Larijani ngày 13/6 đã có tuyên bố nhằm tưởng niệm 1 năm ngày mất của một số quan chức và chỉ huy quân sự cấp cao Iran.

"Đã 1 năm kể từ ngày các vị chỉ huy vĩ đại của Hồi giáo như Bagheri, Salami, Hajizadeh, Rashid hy sinh. Giờ đây chúng ta có thể thấy rõ rằng đối thủ của Iran đã không đạt được mục tiêu đề ra. Mỹ và Israel liên tục tìm cách làm suy yếu hệ thống chính trị của Iran và gây chia rẽ trong xã hội, nhưng kế hoạch của họ đã không thành công", ông Larijani cho biết.

Quan chức Iran nhấn mạnh những hành động gây chia rẽ của Mỹ "đã trở thành nguồn động lực để củng cố hơn nữa khối đoàn kết dân tộc, đồng thời tăng cường sự kiên định của người dân Iran".

Iran thông báo về lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Ảnh: WANA

Trong khi đó, Chánh án Iran Gholam-Hossein Mohseni-Ejei khẳng định Tehran đã "thành công trong việc loại bỏ bộ máy chỉ huy của đối phương và ngăn chặn các hành động gây hấn". Ông Mohseni-Ejei là một trong 3 thành viên của hội đồng chuyển tiếp lãnh đạo Iran sau khi Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2 của Mỹ.

Theo truyền thông Iran, lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei sẽ bắt đầu từ đầu tháng 7, với các nghi thức được tổ chức tại nhiều thành phố trước khi ông được an táng tại Mashhad.

"Lễ viếng và tiễn biệt sẽ diễn ra tại Tehran trong hai ngày 4 - 5/7. Tiếp đó, lễ tang chính thức tại thủ đô Tehran được tổ chức vào ngày 6/7, trước khi các nghi thức tưởng niệm tiếp tục diễn ra tại thành phố thánh Qom vào ngày 7/7. Lễ tang cuối cùng sẽ được tổ chức tại thành phố Mashhad vào ngày 9/7. Sau đó, ông Khamenei sẽ được an táng tại đền thờ Imam Reza, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo dòng Shi'ite ở Iran", WANA thông tin.

Pakistan nói Mỹ và Iran có thể hoàn tất thỏa thuận trong 24 giờ tới

Theo hãng tin Al Jazeera, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 13/6 cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhiều khả năng sẽ được hoàn tất trong vòng 24 giờ tới, đồng thời bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài trong khu vực.

Thủ tướng Pakistan cũng gửi lời cảm ơn giới chức Mỹ và Iran vì những nỗ lực và cam kết trong quá trình đàm phán, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ của các quốc gia trong khu vực đối với tiến trình này.

Hiện Mỹ và Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về thông báo của nhà lãnh đạo Pakistan.