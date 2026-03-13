Theo tờ Hindustan Times, hãng thông tấn Fars có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tối 12/3 tuyên bố bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh vẫn còn sống.

"Những cập nhật từ IRGC đã xác định các thông tin cho rằng bà Bagherzadeh qua đời vì bị thương trong các cuộc không kích là sai sự thật", nguồn tin của Fars cho biết.

Cùng ngày, một nguồn tin thân cận với Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cũng xác nhận bà Bagherzadeh vẫn còn sống, nhấn mạnh những tin đồn rằng bà "tử vì đạo" là không chính xác. Tuy vậy, truyền thông Iran không nêu thông tin cụ thể về tình trạng của bà Bagherzadeh.

Cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và phu nhân Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh. Ảnh: Sunday Guardian

Tuyên bố của Iran được đưa ra trong bối cảnh truyền thông phương Tây đưa tin bà Bagherzadeh đã qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô Tehran sau 2 ngày hôn mê.

Bà Bagherzadeh, 79 tuổi, kết hôn với cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei từ năm 1964. Kể từ đó đến nay, bà vẫn luôn là một trong những nhân vật bí ẩn nhất tại quốc gia này. Bà Bagherzadeh rất ít khi xuất hiện trước công chúng hay tham gia vào các hoạt động chính trị, đồng thời được cho đã dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình và thực hiện các nghĩa vụ tôn giáo.

Tân Lãnh tụ tối cao của Iran - Mojtaba Khamenei, con trai thứ 2 của ông Khamenei cũng bị thương trong cuộc không kích khiến ông thiệt mạng và đến nay vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.

Vào ngày 12/3, truyền thông Iran đã đăng tải thông điệp chính thức đầu tiên của ông Mojtaba nhằm kêu gọi người dân Iran đoàn kết. Lãnh tụ mới của Iran cũng cảnh báo sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu các quốc gia Vùng Vịnh đóng cửa toàn bộ căn cứ Mỹ nếu không muốn bị nhắm tới.