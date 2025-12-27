Theo nguồn tin của Euromaidan Press, các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner trong thời gian gần đây đã xuất hiện trên các tàu chở dầu của Nga tại khu vực biển Baltic.

"Hạm đội bóng tối" là thuật ngữ được phương Tây dùng để chỉ các tàu chở dầu của Nga đi khắp thế giới trong khi lách các luật trừng phạt. Ở thời điểm hiện tại, hạm đội này đang gặp nhiều sức ép khi số vụ chặn bắt ở châu Âu trở nên quyết liệt hơn. Bên cạnh đó, EU mới đây đã công bố gói trừng phạt mới, bổ sung 41 tàu thuộc "hạm đội bóng tối" vào "danh sách đen", nâng tổng số tàu bị cấm vận lên hơn 600 chiếc. Toàn bộ số tàu này bị cấm tiếp cận các cảng có liên hệ với châu Âu, đồng thời mất bảo hiểm và các dịch vụ hỗ trợ.

Một thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Ảnh: TASS

Theo giới quan sát, việc một tàu như vậy bị kiểm tra không chỉ gây ra tổn thất tài chính cho Nga, mà còn gây ra nguy cơ chiến lược khi hàng hóa bị tịch thu trực tiếp. Ngoài dầu mỏ, "hạm đội bóng tối" còn bị cáo buộc vận chuyển những hàng hóa có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow.

Trong bối cảnh này, các tay súng Wager được cho đã tái xuất trên biển, khi họ được triển khai để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, đồng thời thúc đẩy các con tàu cán đích thành công.

"Khi các tay súng Wagner có mặt trên tàu, họ sẽ hạn chế việc tiếp cận buồng lái, can thiệp vào việc liên lạc giữa thuyền trưởng và nhà chức trách cảng, đồng thời lựa chọn các tuyến đường phù hợp để tránh nguy cơ bị kiểm tra", một hoa tiêu người Đan Mạch nói với Euromaidanpress.

Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner được biết tới nhiều nhất khi làm nhiệm vụ tác chiến tại Bakhmut trong thời điểm đầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy vậy, sau cái chết của "ông trùm" Prigozhin, vai trò của tập đoàn này đã giảm dần và chủ yếu hiện diện tại châu Phi.