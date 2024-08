Binh sĩ Belarus. Ảnh: Soyuz.by

Theo Pravda, Ukraine cũng kêu gọi Belarus tránh mắc phải sai lầm bi thảm dưới áp lực của nước láng giềng - đồng minh Nga.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua (25/8), Bộ Ngoại giao Ukraine viết: "Theo các cơ quan tình báo Ukraine, lực lượng vũ trang của Belarus đang tập hợp số lượng lớn quân nhân, đặc biệt là lực lượng tác chiến đặc biệt cùng với vũ khí và các thiết bị quân sự, gồm xe tăng, pháo binh, hệ thống phóng loạt rocket, hệ thống phòng không, các thiết bị kỹ thuật chiến đấu gần biên giới phía bắc của Ukraine tại vùng Gomel dưới danh nghĩa huấn luyện quân sự. Lính đánh thuê từng phục vụ trong công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga cũng được phát hiện đang hiện diện ở đó.

Các cuộc tập trận quân sự ở khu vực biên giới và gần một cơ sở hạt nhân - Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Ukraine, cũng như an ninh toàn cầu. Ukraine kêu goi các quan chức Belarus tránh những sai lầm có thể gây ra những tác động bi thảm với nước mình do áp lực của Moscow.

Ukraine kêu gọi lực lượng vũ trang Belarus chấm dứt các cuộc diễn tập không thân thiện và chuyển lực lượng khỏi biên giới chung đến một khoảng cách vượt tầm bắn của các hệ thống vũ khí Belarus".

Belarus là đồng minh thân thiết của Nga và từng cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ để mở chiến dịch tấn công Ukraine hồi tháng 2/2022.