Theo The Times of Israel, trong ngày 21/11, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, tập đoàn Wagner của Nga đang lên kế hoạch chuyển giao hệ thống phòng không cho lực lượng Hezbollah hoặc Iran.

"Nguồn tin tình báo của chúng tôi chỉ ra rằng Wagner đang chuẩn bị cung cấp vũ khí phòng không cho Hezbollah ở Lebanon hoặc Iran. Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ vụ việc, và sẵn sàng áp dụng biện pháp trừng phạt chống khủng bố đối với những cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hoạt động chuyển giao", ông Kirby nói.

Cũng theo quan chức Nhà Trắng, Iran có thể sẽ chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga theo chiều ngược lại. Các loại tên lửa này đã được Iran giới thiệu với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào hồi tháng 9, khi ông này tới thăm Tehran.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: Reuters

Vào đầu tháng 11, tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ ẩn danh cho biết, tập đoàn Wagner có thể gửi hệ thống phòng không Pantsir-S1 cho lực lượng Hezbollah. Tuy vậy, Điện Kremlin đã phủ nhận thông tin này, nhấn mạnh rằng Moscow và Washington có kênh liên lạc quân sự khẩn cấp, nên Mỹ có thể thảo luận mọi lo ngại với Nga nếu cần thiết.

Theo CNN, Wagner và Hezbollah đã hoạt động ở Syria trong nhiều năm, và hình thành một mối quan hệ hợp tác. Trong thời gian vừa qua, lực lượng Mỹ ở Syria đã bị tập kích tổng cộng 34 lần, khiến hàng chục quân nhân bị thương. Tại khu vực biên giới Israel-Lebanon, Hezbollah cũng liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở quân sự của Israel.