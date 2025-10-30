Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định, Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực. Chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Lương Cường có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác chung vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường vui mừng nhận thấy sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược và là những người bạn gần gũi, hiểu biết lẫn nhau.

Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục có bước chuyển mới thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Hai lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế cùng có lợi, phù hợp với mục tiêu phát triển của hai bên, tạo bước chuyển lớn, thực chất trong hợp tác.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên cùng phối hợp triển khai các biện pháp thực chất, sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết, Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hàn Quốc sẽ tăng thêm hạn ngạch và mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam. Tổng thống nhất trí hợp tác chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam. Ông cũng mong muốn tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng, xây dựng đô thị mới...

Cùng với đó, hai lãnh đạo nhất trí hiện thực hóa việc đưa hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; nhất trí tăng cường các hoạt động hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tạo sự gắn kết và hiểu biết sâu sắc hơn.

Chủ tịch nước đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo đã trao đổi vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Chủ tịch nước chúc mừng Hàn Quốc tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2025, mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ và phối hợp cùng Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Chủ tịch nước dự “Ngày Việt Nam” tại tỉnh Gyeongsangbuk

Cũng trong chiều nay, tại thành phố Gyeongju, Chủ tịch nước Lương Cường dự “Ngày Việt Nam” do tỉnh Gyeongsangbuk, Quỹ Nông thôn mới của Hàn Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 20 quốc tế hóa Phong trào Làng mới (Saemaul) của Hàn Quốc.

Thống đốc tỉnh Gyeongsangbuk Lee Cheol Woo cho biết, 20 năm triển khai dự án Phong trào Làng mới với Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong hành trình hợp tác và phát triển giữa hai bên. Cố đô Gyeongju là địa điểm đặc biệt ý nghĩa để cùng nhìn lại chặng đường hợp tác 20 năm qua và khởi đầu một hành trình mới hướng tới tương lai thịnh vượng.

Thống đốc tỉnh Gyeongsangbuk Lee Cheol-woo giới thiệu với Chủ tịch nước Lương Cường về những tặng phẩm. Ảnh: TTXVN

Theo Thống đốc Lee Cheol Woo, mối liên kết giữa tỉnh Gyeongsangbuk và Việt Nam có lịch sử lâu đời bắt nguồn từ khoảng 800 năm trước, khi hậu duệ nhà Lý Việt Nam định cư tại Bonghwa. Những cội nguồn lịch sử ấy tiếp tục được bồi đắp và phát triển thông qua Phong trào Saemaul, góp phần làm sâu sắc thêm lòng tin và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trong suốt 20 năm qua, Gyeongsangbuk đã kiên trì thúc đẩy hợp tác phát triển nông thôn với Việt Nam dựa trên tinh thần Phong trào Làng mới. Từ làng thí điểm đầu tiên ở Thái Nguyên vào năm 2005, mô hình này đã mở rộng ra 15 làng mang lại nhiều kết quả thiết thực như cải thiện hạ tầng nông thôn, phổ biến kỹ thuật canh tác và nâng cao thu nhập cho người dân ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường nhắc lại mối liên hệ lịch sử đặc biệt giữa hai dân tộc khi từ thế kỷ 12-13, con cháu dòng họ nhà Lý của Việt Nam đã tới định cư, đóng góp công sức dựng xây vùng đất này. Tượng đài Lý Thái Tổ đã đặt tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk là minh chứng cho sợi dây văn hóa, lịch sử bền chặt giữa hai quốc gia.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự kiện “Ngày Việt Nam” không chỉ là dịp giới thiệu đất nước, con người, lịch sử và văn hóa Việt Nam tới bạn bè Hàn Quốc, mà còn khẳng định tình cảm gắn bó, hiểu biết lẫn nhau - nền tảng để thúc đẩy hợp tác bền vững giữa hai nước.

Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm xây dựng và phát triển quan hệ hai nước, Chủ tịch nước cho rằng, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu đặc biệt với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện.

Trong những thành quả và nỗ lực chung vượt bậc của cả hai nước, có đóng góp quan trọng của thành phố Gyeongju và tỉnh Gyeongsangbuk.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò, tiềm năng và thế mạnh của thành phố Gyeongju. Nơi đây nổi tiếng với hàng nghìn di sản văn hóa, lịch sử, các trung tâm năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, hiện đại về hạ tầng giao thông.

Theo Chủ tịch nước, những điểm tương đồng và khát vọng phát triển của thành phố Gyeongju và tỉnh Gyeongsangbuk với nhiều địa phương của Việt Nam. Hai bên có thể trở thành những đối tác tin cậy đồng hành chiến lược trên con đường phát triển bền vững.