Ngày 29/10, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo cấp cao một số thành viên APEC.

Hai lãnh đạo đánh giá cao những kết quả tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ trong thời gian qua.

Chủ tịch nước Lương Cường trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển về chiều sâu, thực chất, ổn định và bền vững, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng những thành tựu của Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, đánh giá cao vai trò của Tổng thống trong thúc đẩy giải quyết xung đột và vãn hồi hòa bình tại một số khu vực trên thế giới thời gian vừa qua.

Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ tìm kiếm các giải pháp bền vững, phù hợp với luật pháp quốc tế cho các cuộc xung đột.

Với mong muốn duy trì đà phát triển ổn định, hiệu quả, Chủ tịch nước đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng theo hướng hai bên cùng có lợi trên cơ sở Tuyên bố chung vừa qua, tính tới các đặc thù của Việt Nam và tầm quan trọng của quan hệ hai nước. Chủ tịch nước đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, khoa học công nghệ, quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Việt Nam hoan nghênh Mỹ đóng góp tích cực, có trách nhiệm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam. Ông đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam cũng như những nỗ lực của Việt Nam về cải cách, mở cửa, hội nhập, đổi mới kinh tế mạnh mẽ.

Tổng thống Trump hoan nghênh Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Mỹ. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Lãnh đạo Mỹ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN; đánh giá cao đóng góp của Việt Nam cho các vấn đề khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời mời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Trump và phu nhân sớm thăm Việt Nam.

Tổng thống Trump bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về hai chuyến thăm Việt Nam năm 2017 và 2019; cảm ơn lời mời của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam và hứa sẽ thu xếp thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng các nước Canada, Thái Lan, Singapore, Australia và New Zealand.

Tại cuộc trao đổi, các lãnh đạo đều đánh giá cao sự phát triển mọi mặt của Việt Nam trong thời gian qua cũng như vai trò quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, toàn diện trong thời gian tới, cũng như tăng cường phối hợp chặt chẽ và tích cực tham gia các tiến trình hợp tác tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, trong đó có APEC và ASEAN, đóng góp vào ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước dự tiệc tối chào mừng các lãnh đạo APEC

Tối 29/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tổ chức tiệc tối chào mừng các lãnh đạo APEC đã đến cố đô Gyeongju, Hàn Quốc tham dự hội nghị cấp cao APEC 2025. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của các lãnh đạo.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định năm APEC 2025 là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác khu vực vì một châu Á – Thái Bình Dương kết nối, sáng tạo và thịnh vượng. Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh, Hàn Quốc mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên tăng cường đối thoại, củng cố niềm tin và cùng hành động vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.

Trong không khí thân mật và cởi mở, các lãnh đạo APEC đã trao đổi về những cơ hội tăng cường hợp tác ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương... Trao đổi tại sự kiện, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh ba mục tiêu then chốt mà các quốc gia cần phối hợp thúc đẩy là hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững cho tất cả các nền kinh tế.

Chủ tịch nước khẳng định, với sự thấu hiểu giá trị của hoà bình và độc lập dân tộc, Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực trung gian, hoà giải, chấm dứt xung đột, gìn giữ và kiến tạo hoà bình, cũng như đóng góp tích cực vào các nỗ lực tái thiết hậu xung đột của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch nước cũng nêu rõ sự thịnh vượng cho tất cả các quốc gia chỉ đạt được trên cơ sở hợp tác chân thành, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau. Chia sẻ quan điểm của Việt Nam về phát triển bền vững, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn, cách tiếp cận toàn diện, cân bằng. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các đối tác triển khai các chương trình, dự án về năng lượng, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Việt Nam trong vai trò chủ nhà APEC 2027 sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên phát huy những thành tựu của APEC, bảo đảm châu Á – Thái Bình Dương là vùng đất của cơ hội và thành công.

Việt Nam mong chờ được đón tiếp tất cả các nhà lãnh đạo APEC tới dự Tuần lễ cấp cao APEC năm 2027 tại hòn đảo Phú Quốc tươi đẹp.