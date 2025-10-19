Ngày 15/10, Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) tiếp nhận cấp cứu và điều trị thành công một ca đau bụng cấp do thủng đại tràng, nguyên nhân hi hữu từ việc dùng vòi xịt rửa xe ô tô để xịt vào hậu môn.

Người đàn ông cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: đau bụng dữ dội, bụng chướng căng, khó thở, mệt lả. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân bị bạn trêu đùa, dùng vòi xịt rửa xe ô tô có áp lực cao xịt vào hậu môn. Kết quả chụp X-quang và CT scan ổ bụng cho thấy nhiều khí tự do, nghi ngờ thủng tạng rỗng. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu ngay lập tức.

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành mổ mở bụng, phát hiện ổ bụng chứa khoảng 100ml máu và dịch bẩn. Đại tràng sigma bị tổn thương với đoạn dài 5cm, lỗ thủng 2cm, vùng xung quanh dập nát. Các bác sĩ cắt lọc lỗ thủng, khâu đoạn đại tràng tổn thương, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh, bù dịch, giảm đau và hỗ trợ dinh dưỡng. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe tiến triển tốt, hết đau bụng, bụng mềm và đã trung tiện.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cảnh báo, vòi xịt rửa xe ô tô có áp lực nước cực mạnh (100–200 bar), có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho hậu môn, trực tràng và đại tràng. Khi luồng nước hoặc khí áp lực cao xâm nhập vào đường tiêu hóa, áp lực trong lòng ruột tăng đột ngột, dễ gây thủng ruột, tràn khí ổ bụng, đe dọa tính mạng.

Người dân chỉ nên sử dụng vòi xịt vệ sinh chuyên dụng trong nhà tắm với áp lực thấp, tuyệt đối tránh dùng vòi xịt rửa xe, máy nén khí hoặc thiết bị áp lực cao để vệ sinh vùng hậu môn – sinh dục.

4 người trong gia đình phải cấp cứu sau bữa cơm, 1 trường hợp nguy kịch 4 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc cá nóc được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó có một 1 người tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong.

Cấp cứu người phụ nữ trẻ quên thiết bị y tế trong cơ thể do quá bận Người phụ nữ vào cấp cứu vì sốt, đau hông và lưng. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có sỏi thận bám chặt vào thiết bị y tế quên trong cơ thể.