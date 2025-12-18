Quyết định khởi kiện được đưa ra sau khi Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo sẽ nới lỏng kiểm soát học phí vào ngày 13/12.

“Chúng tôi đang chuẩn bị nộp đơn khiếu kiện hiến pháp vào cuối năm nay, hoặc muộn nhất là đầu năm tới”, ông Hwang In-sung, Tổng thư ký Hiệp hội Hiệu trưởng các trường Đại học Tư thục Hàn Quốc (KAPUP), cho biết.

Trọng tâm của đơn kiện là Điều 11 của Luật Giáo dục Đại học, quy định mức trần tăng học phí, theo đó mức tăng không được vượt quá 1,2 lần tỷ lệ lạm phát bình quân trong ba năm trước đó. Mức trần này đã được hạ từ 1,5 lần sau khi Quốc hội thông qua sửa đổi luật vào tháng 7 và quy định mới dự kiến có hiệu lực từ năm 2026.

KAPUP sẽ đề nghị tòa án xem xét và phán quyết về tính hợp hiến của điều khoản nói trên. Tổ chức này cho rằng quy định áp trần học phí đã xâm phạm quyền tự chủ của các trường đại học tư thục.

“Họ không cấp ngân sách cho các trường tư, nhưng lại quản lý, kiểm soát các trường này như các trường công”, ông Hwang nói với The Korea Herald.

Theo ông, tại mỗi trường đều có các ủy ban thảo luận nội bộ là cơ quan được luật định, gồm giảng viên và sinh viên, chịu trách nhiệm quyết định mức học phí hằng năm dựa trên nhu cầu cụ thể của từng trường. “Việc áp đặt các quy định bên ngoài như vậy là can thiệp trái phép vào quyền tự chủ của trường đại học”, ông nhấn mạnh.

Sinh viên trong lễ tốt nghiệp tại một trường đại học ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Các trường đại học tư thục cho rằng trần học phí làm suy giảm năng lực cạnh tranh của họ khi khiến tình hình tài chính ngày càng khó khăn, đồng thời hạn chế các khoản đầu tư quan trọng cho giáo dục và cơ sở hạ tầng. Nhiều trường cảnh báo họ đang chật vật chi trả chi phí nhân sự và vận hành, do học phí không theo kịp lạm phát.

Theo Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc, nếu tính theo giá trị thực (đã điều chỉnh lạm phát), học phí tại các trường đại học tư thục đã giảm 22,5%, từ 8,85 triệu won (khoảng 160 triệu đồng) năm 2011 xuống còn 6,86 triệu won vào năm 2023.

Dữ liệu từ Quỹ Xúc tiến Trường học Tư thục Hàn Quốc cho thấy, dù doanh thu từ học phí của các trường tư chỉ tăng 0,5% trong năm 2024, thì chi phí cố định lại chiếm tới 103,8% tổng doanh thu.

“Các trường công lập nhận được rất nhiều hỗ trợ tài chính, trong khi các trường tư thì không, lại còn bị áp trần học phí. Thế nhưng cuối cùng, các trường tư vẫn phải cạnh tranh trực tiếp với các trường công. Việc này chẳng khác nào trói tay các trường tư để duy trì sự tồn tại của các trường công”, ông Hwang nói.

Theo KAPUP, tổ chức này đã chuẩn bị cho vụ kiện từ tháng 10. Ban đầu, họ dự định tập trung phản đối Học bổng Quốc gia loại II - chương trình phân bổ ngân sách nhà nước cho những trường đóng băng hoặc giảm học phí và đồng thời tăng chi học bổng nội bộ.

Tuy nhiên, sau khi Bộ Giáo dục thông báo sẽ bãi bỏ chương trình học bổng này vào năm 2027, KAPUP quyết định mở rộng phạm vi khiếu kiện.

Hiệp hội cho rằng việc gắn chính sách học phí với chương trình học bổng là có vấn đề về mặt pháp lý, bởi một quy định cấp thấp hơn không nên được dùng để hạn chế một đạo luật cấp cao hơn, cụ thể là Luật Giáo dục Đại học.

“Bộ Giáo dục đang lấy chính sách học phí làm công cụ gây sức ép để cắt học bổng của sinh viên. Điều này không phù hợp với mục tiêu của chương trình”, ông Hwang nhận định.

KAPUP cũng kêu gọi Chính phủ bãi bỏ Học bổng Quốc gia loại II ngay từ năm sau, thay vì chờ đến năm 2027 như kế hoạch hiện nay.

Dù vậy, vẫn có những lo ngại rằng việc nới lỏng kiểm soát học phí có thể dẫn tới các đợt tăng học phí mạnh. Theo Viện Nghiên cứu Giáo dục Đại học, học phí bình quân hằng năm của sinh viên tại các trường đại học hệ 4 năm đã đạt 7,1 triệu won trong năm nay, tăng 4,1% so với năm trước. Trong tổng số 215 trường đại học hệ 4 năm trên cả nước (bao gồm cả cơ sở phân hiệu), có 106 trường đã tăng học phí khoảng 5% - sát với mức trần pháp lý 5,49% do Chính phủ quy định.

Sinh viên cũng bày tỏ quan ngại trước khả năng học phí tăng cao.

“Học phí vẫn là yếu tố quan trọng với nhiều người khi nộp hồ sơ vào đại học. Tôi nghĩ nhiều sinh viên, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, sẽ buộc phải né các trường đại học tư”, Kim, 26 tuổi, học viên cao học tại một trường đại học công lập ở Seoul, cho biết.

Tuy nhiên, KAPUP bác bỏ lo ngại này, cho rằng học phí cao hơn có thể giúp các trường cải thiện chất lượng đào tạo và qua đó thu hút thêm sinh viên.