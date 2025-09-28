Tại Hà Nội và TPHCM:

- Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Thiết kế, Truyền thông, Kinh tế; 3 học kỳ đầu là 31,6 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ tiếp theo là 33,6 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ cuối là 35,8 triệu đồng/kỳ.

- Nhóm ngành Ngôn ngữ, Luật có học phí 3 học kỳ đầu là 22,1 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ tiếp theo là 25,5 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ cuối là 25 triệu đồng/kỳ.

Tại Đà Nẵng và Cần Thơ:

- Nhóm ngành Công nghệ, Kinh tế, Truyền thông: 3 học kỳ đầu là 22,1 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ tiếp theo là 25,5 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ cuối là 25 triệu đồng/kỳ.

- Nhóm ngành Ngôn ngữ, Luật có học phí 3 học kỳ đầu là 15,4 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ tiếp theo là 16,4 triệu đồng/kỳ; 3 học kỳ cuối là 17,5 triệu đồng/kỳ.