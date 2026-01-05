Theo đài RT, các loại vũ khí mới, đáng chú ý của Nga bao gồm tên lửa với tầm bắn không giới hạn, các thiết bị không người lái dưới nước chạy bằng năng lượng hạt nhân, vũ khí chống vệ tinh và bom lượn tầm bắn đặc biệt...

Tên lửa Oreshnik

Hồi giữa tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung tiên tiến Oreshnik của nước này sẽ đi vào hoạt động. Hệ thống tên lửa này nằm trong số các vũ khí mới nhằm đảm bảo sự cân bằng chiến lược, an ninh và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập niên tới.

Tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik được trang bị nhiều đầu đạn, có thể nhắm vào các mục tiêu riêng lẻ và vẫn duy trì khả năng điều khiển ngay cả trong giai đoạn tiếp cận cuối cùng khi đạt tốc độ siêu vượt âm.

Oreshnik trình làng vào tháng 11/2024 khi tấn công một nhà máy quân sự lớn ở Ukraine. Vào thời điểm đó, Moscow cho hay hệ thống này đã trải qua một cuộc thử nghiệm chiến đấu thành công. Sức mạnh hủy diệt của tên lửa ở dạng thông thường đã được các quan chức Nga so sánh với một cuộc tấn công hạt nhân có sức công phá thấp.

Nga trình làng nhiều vũ khí mới trong năm 2025. Ảnh: RT

Tên lửa hạt nhân Burevestnik

Giữa tháng 10, Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mới Burevestnik. Theo quân đội Nga, khi thử nghiệm, tên lửa đã bay xa hơn 14.000km và ở trên không suốt 15 giờ.

Burevestnik sở hữu động cơ phản lực turbo chạy bằng năng lượng hạt nhân và về mặt kỹ thuật có tầm bắn không giới hạn, mang lại cho tên lửa khả năng tấn công toàn cầu vô song. Vì động cơ của tên lửa này không dùng bất kỳ nhiên liệu đẩy thông thường nào, mà dựa vào không khí hút vào và nhiệt lượng do lò phản ứng tạo ra nên Burevestnik có thể bay trong không gian suốt một thời gian dài và chỉ bị giới hạn bởi tuổi thọ của các bộ phận.

Khi công bố cuộc thử nghiệm thành công, Tổng thống Nga Putin nói bộ phận động cơ của tên lửa có công suất tương đương với lò phản ứng của tàu ngầm hạt nhân dù có kích cỡ nhỏ hơn 1.000 lần. "Điều quan trọng là trong khi một lò phản ứng hạt nhân thông thường khởi động trong nhiều giờ, nhiều ngày thậm chí là nhiều tuần thì lò phản ứng hạt nhân này chỉ khởi động trong vài phút hoặc vài giây. Đó là một thành tựu rất lớn", ông Putin nhấn mạnh, đồng thời chỉ ra rằng bộ phận động cơ thu nhỏ này cũng có tiềm năng ứng dụng trong dân sự.

Tên lửa Burevestnik. Ảnh: RT

Thiết bị không người lái hạt nhân Poseidon

Cùng lúc đưa ra thông báo về Burevestnik, Nga tuyên bố đã thử nghiệm thành công một thiết bị chạy bằng năng lượng hạt nhân khác - thiết bị không người lái khổng lồ hình ngư lôi Poseidon.

Theo Tổng thống Putin, về sức mạnh, Poseidon vượt trội hơn tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới nhất của Nga. Ngoài ra, Poseidon cũng không có đối thủ về tốc độ và độ sâu, đồng thời cực kỳ yên tĩnh và có khả năng tàng hình.

Poseidon được Nga đánh giá là thiết bị tận thế thực sự, có khả năng tàn phá những vùng bờ biển rộng lớn và có thể gây ra một trận sóng thần khổng lồ tràn sâu vào đất liền.

Vài ngày sau khi thông báo về sự tồn tại của Poseidon, Nga đã hạ thủy một tàu sân bay chuyên dụng cho thiết bị không người lái này. Đó là tàu ngầm hạt nhân "Khabarovsk". Con tàu này đã được đưa vào kế hoạch từ mùa hè năm 2014 và mục đích của nó mãi tới gần đây mới được tiết lộ.

Bom lượn tầm xa mới

Trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine, quân đội Nga đã dần mở rộng việc sử dụng bom rơi tự do (bom không có dẫn đường) được trang bị bộ nâng cấp mô-đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất (UMPK). Các mô-đun này biến các loại đạn dược cũ thành bom lượn, có khả năng di chuyển tới 50km với độ chính xác cao.

Đầu năm nay, quân đội Nga bắt đầu sử dụng một biến thể nâng cấp của bộ kit này, được gọi là UMPK-PD (tầm bắn mở rộng). Bom được trang bị bộ kit này, với cánh thon gọn hơn và thân có vây đuôi lớn hơn, được cho có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 80km.

Trung đoàn S-500 đầu tiên được triển khai

Cuối tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tiết lộ quân đội Nga đã triển khai trung đoàn phòng không đầu tiên được trang bị hệ thống "rồng lửa" S-500 hiện đại.

Hiện thông tin về hệ thống phòng không này không có nhiều nhưng S-500 được cho có khả năng đánh chặn tên lửa siêu vượt âm và tấn công các mục tiêu ở quỹ đạo thấp của Trái đất, tùy thuộc vào loại đạn dược được sử dụng. Hệ thống này đã được phát triển từ những năm 2000 và dự kiến ​​sẽ bổ sung, không phải thay thế các loại vũ khí phòng không tầm trung đến tầm xa hiện có như S-300 và S-400.