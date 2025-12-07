Trong video thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, ông Steele đưa ra hình ảnh chiếc xe đỗ hơi lệch khỏi vạch. Theo chuyên gia, điều quan trọng là hiện tượng này phải xảy ra thường xuyên, không phải chỉ do vội vàng hay thiếu quan sát. “Nếu một người vốn đỗ xe thẳng hàng suốt 40 năm, bỗng hay đỗ lệch, đó là điều đáng để gia đình lưu tâm”, ông nói.

Xem video:

Steele giải thích, nhận thức không gian, khả năng xác định vị trí bản thân và vật thể xung quanh phụ thuộc vào sự phối hợp của não bộ và cơ thể. Khi vùng não chịu trách nhiệm cho chức năng này suy yếu, người bệnh có thể không còn ước lượng đúng khoảng cách, mép xe hay độ rộng chỗ đỗ.

Với những bệnh nhân có dấu hiệu suy giảm nhận thức không gian, ông thường bắt đầu bằng các bài tập đơn giản như bước qua một vạch băng dính đặt trên sàn mà không được nhìn xuống chân. Nếu người tập gặp khó khăn trong việc bước qua, tránh hoặc điều chỉnh vị trí mà không cần nhìn trực tiếp, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh luyện tập sức khỏe thể lực, đặc biệt các bài yêu cầu phối hợp vận động có thể hỗ trợ quá trình quản lý và làm chậm tiến triển bệnh.

Ông khuyến cáo: nếu nhận thấy người thân đỗ xe mất an toàn kèm theo các biểu hiện bất thường khác, gia đình nên đưa đi khám sớm. “Đôi khi, chúng ta phải đối diện với những cuộc trò chuyện khó khăn, nhưng cần thiết, để họ được giúp đỡ kịp thời”, Steele nói.

Theo Motorbiscuit

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!