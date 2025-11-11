Theo The Sun, một trung tâm dạy lái xe tại Anh vừa báo cáo kết quả thống kê về các kỳ sát hạch trong năm tài khóa 2024-2025 của mình tới Cơ quan Quản lý phương tiện và người lái xe (DVSA). Trong đó, đáng chú ý có một trường hợp người học lái xe vượt qua vòng lý thuyết khi đã thi tổng cộng tới... 75 lần.

Mỗi lần thi lý thuyết có giá 23 bảng Anh (xấp xỉ 800 nghìn đồng), đồng nghĩa người này đã chi tổng cộng 1.725 bảng Anh (khoảng 60 triệu đồng) chỉ riêng cho phần thi lý thuyết.

Bài kiểm tra lý thuyết tại Anh gồm câu hỏi trắc nghiệm đánh giá hiểu biết luật giao thông, quy tắc an toàn, và nhận diện mối nguy qua video. Thí sinh phải vượt qua phần lý thuyết mới đủ điều kiện đăng ký thi thực hành.

Bà Emma Bush, Giám đốc điều hành Trung tâm dạy lái xe AA - nơi ghi nhận "kỷ lục" trên cho biết, người học lái xe buộc phải ôn tập thật kỹ trước khi bước vào các kỳ thi lý thuyết. Nhưng thực tế, không ít người “đánh giá thấp mức độ kiến thức cần thiết” khiến việc vượt qua kỳ thi khó hơn tưởng tượng.

Không chỉ phần lý thuyết gây khó, năm đào tạo 2024-2025, người thi thực hành nhiều nhất phải tới lần thứ 21 mới đỗ, với chi phí 1.575 bảng Anh (hơn 54 triệu đồng). Cá biệt, trung tâm này đang ghi nhận có 2 người thi thực hành tới 37 lần nhưng vẫn chưa đỗ, mỗi người đã tiêu tốn tới 2.220 bảng (76,5 triệu đồng).

Số liệu tại AA cũng cho biết, tỷ lệ người thi đỗ lý thuyết ở mỗi kỳ sát hạch chỉ đạt 44,9%, trong khi tỷ lệ đỗ thực hành là 48,7%. Để có được Giấy phép lái xe, nhiều người đã phải thi lại cả lý thuyết lẫn thực hành đến chục lần, với chi phí và thời gian bỏ ra rất lớn.

DVSA khuyến cáo người học lái xe không nên đăng ký thi thực hành nếu chưa thực sự tự tin và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhằm tiết kiệm thời gian, tiền bạc và giảm áp lên lực hệ thống sát hạch lái xe vốn đang quá tải.

(Theo The Sun)

