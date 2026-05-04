Theo CEO của GM - bà Mary Barra, gần 90% mã lập trình cho hệ thống lái tự động của GM được viết bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này tạo nên một sự trùng hợp thú vị, khi công nghệ lái xe rảnh tay lại được phát triển bởi chính công nghệ không cần đến bàn tay con người.

Thông tin trên mới được CEO của GM đưa ra khi hãng xe Mỹ đang chuẩn bị giới thiệu thế hệ tiếp theo của hệ thống Super Cruise, cho phép lái xe “không cần nhìn màn hình, không cần dùng tay”. Hệ thống này dự kiến ra mắt vào năm 2028 trên mẫu Cadillac Escalade IQ.

Dù vậy, nhiều khách hàng của GM lại khá thận trọng và tỏ ra nghi ngại khi đón nhận thông tin này.

Theo kế hoạch, thế hệ mới sẽ hoạt động trên đường cao tốc và sử dụng dải đèn màu xanh ngọc để cảnh báo người ngồi trong xe cũng như các phương tiện xung quanh rằng xe đang vận hành ở chế độ tự động. So với phiên bản hiện tại, hệ thống này được nâng cấp đáng kể, kết hợp nhiều công nghệ như lidar, radar và camera.

Bên cạnh câu chuyện về công nghệ tự lái được phát triển bởi AI, CEO Mary Barra cũng hé lộ thêm về sản phẩm mới: “Tôi rất hào hứng về chiếc xe bán tải mới sẽ ra mắt vào cuối năm nay.”

Đây được xem là lời ám chỉ đến các phiên bản Chevrolet Silverado và GMC Sierra thiết kế mới, vốn đang nhận được nhiều kỳ vọng sau khi các biến thể thuần điện chưa đạt như mong đợi.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động của GM đang chịu tác động từ căng thẳng tại Iran. Hãng xe Mỹ dự báo sẽ gặp một số khó khăn trong hoạt động quốc tế, đồng thời đã điều chỉnh kế hoạch phân bổ lại khoảng 7.500 chiếc SUV cỡ lớn gồm Chevrolet Tahoe & Suburban, vốn dự kiến dành cho thị trường Trung Đông.

Thay vào đó, GM quyết định giữ lại số xe này tại Mỹ, một phần do những thách thức về logistics trong bối cảnh xung đột, phần khác nhằm bổ sung cho thị trường trong nước khi lượng tồn kho đang ở mức thấp.

Hiện tại, động thái này chưa gây ảnh hưởng lớn, nhưng nếu tình hình kéo dài, rủi ro phát sinh là điều khó tránh khỏi.

(Theo Carscoops)

