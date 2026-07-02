Theo quy định, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh tự do, thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Điểm mới của quy chế tuyển sinh đại học năm nay là thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như trước. Những em muốn vào ngành Sư phạm cần đặt nguyện vọng ở vị trí thứ 1 đến 5.

Quy trình đăng ký nguyện vọng đại học năm 2026

Bước 1: Đăng nhập hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT

Thí sinh truy cập hệ thống của Bộ GD-ĐT: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Sau đó đăng nhập bằng cách nhập đầy đủ thông tin gồm: số CCCD hoặc mã định danh cá nhân, mật khẩu được cấp, mã xác nhận để truy cập tài khoản cá nhân, chọn Đăng nhập.

Bước 2: Kiểm tra thông tin cá nhân

Sau khi đăng nhập thành công, thí sinh nên kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và minh chứng liên quan… Nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, cần liên hệ với điểm tiếp nhận hồ sơ để được hỗ trợ điều chỉnh trước khi đăng ký nguyện vọng.

Bước 3: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Tại mục "Đăng ký thông tin xét tuyển sinh" ở cột bên trái, với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng thực hiện lựa chọn nguyện vọng tuyển thẳng theo hướng dẫn của hệ thống.

Đối với thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác, thí sinh chọn Thêm nguyện vọng và nhập đầy đủ thông tin: thứ tự nguyện vọng, trường, mã xét tuyển. Sau khi hoàn tất, chọn "Thêm mới" để lưu nguyện vọng.

Mỗi nguyện vọng tương ứng với một ngành học cụ thể tại một trường đại học. Vì vậy, thí sinh cần kiểm tra kỹ mã trường và mã ngành trước khi xác nhận.

Bước 4: Sắp xếp thứ tự nguyện vọng

Sau khi hoàn tất đăng ký, thí sinh cần sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Nguyện vọng số 1 nên là ngành học hoặc trường đại học mà thí sinh mong muốn theo học nhất. Hệ thống xét tuyển chung của bộ sẽ xét từ nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất xuống thấp hơn.

Ví dụ nếu đủ điều kiện trúng tuyển ở nguyện vọng 1, hệ thống sẽ dừng xét các nguyện vọng phía dưới. Nếu không đủ điều kiện ở nguyện vọng 1, hệ thống tiếp tục xét nguyện vọng 2 và các nguyện vọng tiếp theo.

Hệ thống cho phép chỉnh sửa, xóa hoặc sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng trước khi xác nhận.

Bước 5: Xác nhận đăng ký nguyện vọng

Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, thí sinh thực hiện xác thực đăng ký bằng mã OTP.

Thí sinh sử dụng số điện thoại đã đăng ký trên hệ thống, soạn tin nhắn theo cú pháp quy định để nhận mã OTP gửi về điện thoại, nhập mã OTP vào hệ thống. Sau đó, thí sinh chọn Xác nhận đăng ký.

Sau khi xác nhận thành công, toàn bộ thông tin đăng ký nguyện vọng sẽ được hệ thống ghi nhận.

Thí sinh cần kiểm tra lại toàn bộ danh sách nguyện vọng và lưu bản in hoặc ảnh chụp màn hình để đối chiếu khi cần thiết.

Bước 6: Thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh chọn chức năng Thanh toán trên hệ thống, kiểm tra số lượng nguyện vọng đã đăng ký, xác nhận thông tin thanh toán, lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp, hoàn tất giao dịch.

Nguyện vọng chỉ được hệ thống ghi nhận hợp lệ khi thí sinh hoàn tất thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn.

>>>Tra cứu điểm chuẩn đại học năm 2026 nhanh trên VietNamNet<<<