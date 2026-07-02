Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, kiểm tra chính xác mã trường, mã chương trình (mã ngành) tuyển sinh, sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự ưu tiên, phù hợp với nhu cầu.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển đại học ở tất cả các phương thức là có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huy

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Để sắp xếp nguyện vọng hợp lý, ngoài việc xem xét điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng nên cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…