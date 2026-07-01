Chia sẻ về dự báo mức điểm chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay điểm chuẩn vào trường năm nay có thể trải từ 23-28,5, thấp hơn khoảng 0,25 điểm so với năm ngoái.

Mức điểm có thể phân thành 4 nhóm: nhóm có điểm chuẩn dự kiến rất cao từ 27,5-28,5, nhóm cao ở mức 26-27,5 điểm, nhóm trung bình từ 24,5-26 và nhóm thấp từ 23-24,5 điểm.

“Riêng một số ngành “hot” năm ngoái điểm chuẩn có thể cao hơn 0,25-0,5 điểm”, ông Đức nhận định.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

TS Lê Anh Đức cho hay những dự báo trên dựa trên 4 yếu tố. Một là quy định mới về tuyển sinh, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, các trường chỉ được quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc cộng điểm thưởng.

Hai là dựa trên phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy đã công bố.

Ba là là chỉ tiêu của Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay tăng 500 so với năm ngoái, đồng thời mở 15 ngành và chương trình mới.

Bốn là dữ liệu cho thấy điểm chuẩn các năm gần đây của trường ít biến động.

Song ông Đức cũng lưu ý, dự báo chỉ có tính chất tham khảo giúp thí sinh định hướng trong việc chọn ngành, chương trình đào tạo vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thực tế, điểm chuẩn thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguyện vọng đăng ký của thí sinh vào từng ngành/chương trình đào tạo, điểm xét tuyển của các thí sinh, chỉ tiêu phân bổ cho từng ngành/chương trình đào tạo…

Dự kiến ngày 4/7, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển.

Năm 2026, học phí Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến khoảng 20-28 triệu đồng với chương trình chuẩn, 41-68 triệu với chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE).