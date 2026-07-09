Cách lựa chọn gạo thơm ngon Muốn nấu được cơm dẻo thơm, trước hết cần chọn loại gạo chất lượng. Người tiêu dùng nên mua gạo tại những địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Gạo ngon thường có hạt đều, ít gãy vỡ, màu trắng ngà hoặc trắng trong tự nhiên, không quá bóng. Khi ngửi sẽ có mùi thơm nhẹ đặc trưng, không xuất hiện mùi mốc hay mùi lạ. Tùy khẩu vị mỗi người, có thể lựa chọn các giống gạo phổ biến như ST24, ST25, Bắc Hương hoặc Tám thơm. Gạo mới thường còn độ ẩm nên cần ít nước hơn khi nấu, trong khi gạo để lâu sẽ hút nước nhiều hơn và cần bổ sung thêm nước để hạt cơm chín mềm.

Cách đo lượng nước nấu cơm không bị khô nhão Nếu sử dụng nồi cơm điện có vạch chia, cách chính xác và đơn giản nhất là dùng cốc đong đi kèm, sau đó đổ nước đúng theo mức tương ứng trong lòng nồi. Đây cũng là phương pháp được nhiều hãng sản xuất nồi cơm điện khuyến nghị vì đã được tính toán phù hợp với dung tích thiết bị. Chỉ cần cho lượng nước phù hợp với loại gạo, cơm sẽ dẻo ngon Trong trường hợp không có vạch chia, người dùng có thể tham khảo tỷ lệ nước phổ biến: - Gạo tẻ thông thường: khoảng 1 phần gạo : 1,1-1,2 phần nước

- Gạo mới: khoảng 1:1-1,1

- Gạo cũ: khoảng 1:1,2-1,3

- Gạo lứt: khoảng 1:2-2,5

- Gạo nếp: khoảng 1:1, sau đó điều chỉnh theo từng loại nếp. Những tỷ lệ trên chỉ mang tính tham khảo vì mỗi giống gạo có khả năng hút nước khác nhau. Nếu không có cốc đong, nhiều gia đình vẫn áp dụng mẹo đo bằng ngón tay. Sau khi dàn phẳng mặt gạo, cho nước ngập khoảng một đốt ngón tay. Tuy nhiên, đây chủ yếu là kinh nghiệm truyền thống và sẽ cho kết quả tốt nhất khi người nấu đã quen với loại gạo cũng như chiếc nồi mình sử dụng. Khi thay đổi giống gạo hoặc đổi nồi, lượng nước có thể cần điều chỉnh để đạt độ dẻo mong muốn.