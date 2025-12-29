Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch triển khai một loạt biện pháp nhằm siết chặt quản lý các trang trại điện mặt trời quy mô lớn.

Gói biện pháp này được gọi là “Mega Solar Countermeasure Package” (Gói biện pháp đối phó năng lượng mặt trời quy mô lớn), bao gồm việc siết chặt giám sát môi trường thông qua việc giảm ngưỡng bắt buộc đánh giá tác động môi trường và mở rộng phạm vi đánh giá. Tuy nhiên, ngưỡng áp dụng cụ thể hiện vẫn chưa được công bố.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cũng đang xem xét việc thành lập một tổ chức độc lập chịu trách nhiệm xác minh tính an toàn và tuân thủ trong việc xây dựng các nhà máy điện mặt trời.

Nhật Bản sẽ triển khai các biện pháp siết chặt quản lý với điện mặt trời quy mô lớn. Ảnh minh họa: Nexamp

Theo thông tin cập nhật trên trang web của bộ, Chính phủ cũng có thể dừng các khoản hỗ trợ tài chính trong khuôn khổ chương trình FIT và FIP dành cho điện mặt trời quy mô lớn trên mặt đất, bắt đầu từ năm tài chính 2027 (tính từ tháng 4/2027).

Các quan chức Chính phủ cho biết, gói biện pháp này được xây dựng nhằm giải quyết những lo ngại liên quan đến việc bảo tồn cảnh quan và môi trường tự nhiên.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai Gói biện pháp Mega Solar một cách nhanh chóng, hiệu quả, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, đồng thời thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo”, đại diện Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản thông tin, việc hỗ trợ đối với các cơ sở điện mặt trời quy mô lớn hiện hữu và hệ thống điện mặt trời mái nhà vẫn sẽ được duy trì, đồng thời sẽ tăng cường đầu tư vào phát triển pin mặt trời perovskite.

Cuộc đấu thầu điện mặt trời lần thứ 26 của Nhật Bản đã kết thúc vào đầu tháng 12/2025, phân bổ 75,3 MW công suất điện mặt trời với mức giá thấp nhất là 4,97 yên Nhật (0,032 USD)/kWh.

Theo PV