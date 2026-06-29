Đây là lần thứ 4, Quân đội Việt Nam cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong số 82 quân nhân, nhiều người từng thực hiện nhiệm vụ khắc phục thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar.

Trưởng đoàn lần này là Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Đây cũng là lần thứ ba ông được lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ làm trưởng đoàn lực lượng Quân đội tham gia cứu hộ, cứu nạn tại nước ngoài.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ (61 tuổi) có nhiều năm gắn bó với công tác cứu hộ, cứu nạn, từng trực tiếp chỉ huy 2 đoàn quân nhân Việt Nam tham gia cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Chia sẻ trước giờ lên đường, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết ngay khi nhận được thông tin thảm họa tại Venezuela thì Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, đánh giá tình hình và tham mưu đề xuất để có biện pháp hỗ trợ hiệu quả và thiết thực nhất.

Bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 11 người do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ làm trưởng đoàn công tác. Các phó trưởng đoàn là Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh - Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Đại tá Mạc Đức Trọng - Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ngoài ra, thành phần bộ phận chỉ huy còn có các sĩ quan thuộc Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Đối ngoại, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cục Bảo vệ An ninh quân đội.

Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh gồm 31 người cùng trang thiết bị gồm bộ dò tìm nạn nhân trong đống đổ nát, banh cắt, kê kích, khoan cắt bê tông và một số trang thiết bị khác.

Đội Quân y gồm 30 người cùng đầy đủ thiết bị y tế, thuốc, vật tư bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, trong đó có lực lượng của Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật).

Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gồm 10 người và sử dụng 8 chó nghiệp vụ.

Sau khi xin ý kiến Thường trực Ban Bí thư, Quân đội đã quyết định cử đoàn công tác gồm 82 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp sang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa,

Trong số 82 thành viên thì có 26 sĩ quan, 56 quân nhân chuyên nghiệp, chia thành 4 bộ phận. Tham gia đoàn công tác còn có các phóng viên thuộc lực lượng Quân đội.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, toàn bộ 82 quân nhân đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ quyết tâm, trách nhiệm khi tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện.

Mỗi thành viên trong đoàn công tác đều nhận thức đây không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại mà còn là trách nhiệm nhân đạo, với tinh thần coi việc tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân tại Venezuela cũng như đang giúp đỡ chính đồng bào mình.

Về phương án tìm kiếm, cứu nạn, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết đội sử dụng chó nghiệp vụ sẽ là lực lượng đầu tiên xác định vị trí nạn nhân trong đống đổ nát, tiếp đến là nhiệm vụ của lực lượng Công binh và Quân y.

Cụ thể, đội sử dụng chó nghiệp vụ của lực lượng Biên phòng sẽ tiếp cận hiện trường trước để xác định vị trí nghi có nạn nhân mắc kẹt trong các công trình đổ sập. Thông tin sau đó được chuyển cho lực lượng Công binh và các lực lượng cứu hộ tại chỗ để tổ chức tìm kiếm, giải cứu.

Lực lượng Công binh sẽ sử dụng hệ thống radar xuyên tường, thiết bị dò tìm hình ảnh, âm thanh cùng các phương tiện chuyên dụng nhằm hỗ trợ xác định vị trí nạn nhân, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, những trang thiết bị và phương pháp này đã được Quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng hiệu quả trong các nhiệm vụ cứu trợ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar.

Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, Tổ quân y với đầy đủ bác sĩ nội khoa, ngoại khoa cùng trang thiết bị, thuốc... luôn sẵn sàng để cấp cứu, điều trị người dân vùng thiên tai cũng như lực lượng trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, đoàn công tác còn mang theo hơn 60 tấn lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân Venezuela.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng động viên cán bộ, chiến sĩ trước giờ lên đường

So với các nhiệm vụ quốc tế trước đây, lần này, đoàn cứu hộ tiếp tục sử dụng các trang thiết bị đã được kiểm chứng về độ hiệu quả, đồng thời tăng cường chó nghiệp vụ và lực lượng dò tìm nhằm rút ngắn thời gian phát hiện nạn nhân. Mục tiêu là phát hiện nạn nhân nhanh nhất, bằng mọi phương pháp để đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sớm nhất.

"Chúng tôi là người lính, sẵn sàng đi và thực hiện nhiệm vụ trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào. Với tâm thế rất quyết tâm, rõ lập trường tư tưởng, trách nhiệm, chúng tôi xác định thực hiện nhiệm vụ, tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát giúp đất nước Venezuela chính là cho đất nước của mình" - Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định.