Để làm món bánh Butter Tteok bơ dẻo thơm, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu cơ bản sau. Định lượng dưới đây phù hợp cho khoảng 2-3 người ăn, bạn có thể điều chỉnh tùy theo số lượng mong muốn.

Cách làm bánh Butter Tteok bơ dẻo thơm

Cách làm bánh Butter Tteok được chia thành các bước rõ ràng, giúp bạn dễ dàng theo dõi và thực hiện.

Bước 1: Trộn hỗn hợp trứng và sữa

Đánh tan nhẹ 50g trứng gà trong tô lớn, sau đó lần lượt thêm 40g đường, 1g muối, 20g sữa đặc và 2g tinh chất vani. Khuấy đều theo một chiều, nhẹ tay để tránh tạo bọt khí làm ảnh hưởng đến kết cấu bánh.

Trộn hỗn hợp trứng và sữa đều tay để không ảnh hưởng kết cấu bánh. Ảnh minh họa: AI

Bước 2: Pha bột bánh

Đổ khoảng ⅓ lượng sữa tươi ấm vào tô trứng, khuấy đều rồi rây mịn 140g bột nếp và 10g bột năng vào. Trộn đến khi bột thấm đều, vừa đổ phần sữa còn lại vừa khuấy liên tục cho đến khi hỗn hợp mịn mượt, không còn vón cục.

Tiếp theo, rót 40g bơ lạt đun chảy vào, khuấy để bơ hòa quyện hoàn toàn. Bọc kín tô bằng màng thực phẩm và cho vào ngăn mát tủ lạnh nghỉ 30 phút - bước này giúp bột hấp thụ độ ẩm, bánh nướng xong sẽ dẻo dai hơn đáng kể.

Bước 3: Chuẩn bị khuôn nướng

Trong lúc chờ bột, phết đều một lớp bơ lạt mỏng vào các ô khuôn rồi cho khuôn vào ngăn mát khoảng 10 phút để bơ đông lại. Bước này giúp bánh dễ tróc khuôn và có màu vàng đẹp sau khi nướng.

Bước 4: Rót bột và nướng bánh

Lấy bột ra khỏi tủ lạnh, khuấy nhẹ rồi rót vào ca có mỏ cho dễ thao tác. Đổ bột vào từng ô khuôn, chỉ đổ khoảng 80% ô khuôn để bánh có không gian nở đều. Nướng ở 190°C trong 26-27 phút, sau đó tăng lên 200°C và nướng thêm 7-8 phút để mặt bánh vàng giòn đẹp mắt.

Chỉ nên đổ bột khoảng 80% vào khuôn để bánh còn nở đều

Bước 5: Thành phẩm

Lấy khuôn ra khỏi lò, ngay lập tức gỡ bánh ra để bánh không bị co hay ẩm. Bánh Butter Tteok đạt chuẩn sẽ có lớp vỏ ngoài vàng nâu giòn rụm, bên trong dẻo dai, bùi béo với hương bơ sữa thơm lừng - sự kết hợp hoàn hảo giữa bột nếp và bơ tạo nên vị bánh gây nghiện khó cưỡng.