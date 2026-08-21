Nguyên liệu chuẩn bị Để làm cà tím nướng mỡ hành cho khoảng 2-3 người ăn, có thể chuẩn bị: - 3 quả cà tím - 4-5 nhánh hành lá; 2 củ hành tím - 30-40g đậu phộng rang - 3-4 thìa canh dầu ăn - Nước mắm, đường, muối - Ớt tươi, chanh hoặc tắc Cà tím là nguyên liệu chính nên độ tươi ảnh hưởng khá nhiều đến độ ngon của món ăn. Nên chọn những quả có kích thước vừa phải, thân thuôn dài, vỏ căng bóng, màu tím tươi và cầm chắc tay. Quả tươi thường có phần cuống còn xanh, bám chắc vào thân quả. Tránh những quả vỏ nhăn, mềm, có vết dập hoặc phần cuống đã khô héo. Cà non thường ít hạt, thịt mềm và có vị dễ ăn hơn. Những quả quá già có thể nhiều hạt, phần thịt xốp, khi ăn hơi đắng nhẹ. Người mua có thể ấn nhẹ vào thân quả, nếu thấy có độ đàn hồi nhất định, không quá cứng nhưng không quá mềm nhũn là cà tươi.

Cách làm cà tím nướng mỡ hành đơn giản tại nhà Cà tím rửa sạch, giữ nguyên cuống rồi lau khô. Có nhiều cách nướng cà nhưng nếu muốn món ăn dậy mùi thơm ngon nhất thì nên nướng trực tiếp trên bếp than. Đặt cà lên vỉ, trở đều các mặt cho đến khi lớp vỏ bên ngoài cháy xém, nhăn lại, phần thịt bên trong mềm hẳn. Nếu không có bếp than, người nấu có thể dùng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng. Vặn bếp ở nhiệt độ 180-200 độ C và nướng cà trong 15-20 phút, tùy kích thước quả. Trong quá trình nướng nên trở mặt để cà chín đều. Cà chín ngon là khi vỏ sẫm màu, hơi nhăn, dùng đũa hoặc đầu dao ấn nhẹ thấy phần thịt đã mềm. Cà tím nướng chín mềm, vỏ xém nhẹ toả mùi thơm cùng mỡ hành béo ngậy là món ăn hấp dẫn. Ảnh minh hoạ Trong lúc chờ cà chín, chuẩn bị mỡ hành. Hành tím thái lát mỏng, phi trên lửa nhỏ đến khi vừa chuyển màu vàng thì vớt ra. Đậu phộng rang chín, bóc vỏ rồi giã dập. Hành lá rửa sạch, để ráo rồi thái nhỏ, cho vào bát cùng một nhúm muối. Đun nóng khoảng 3-4 thìa dầu ăn rồi rót trực tiếp vào bát hành. Nhiệt từ dầu nóng vừa đủ làm hành chín, dậy mùi thơm nhưng vẫn giữ được màu xanh đẹp mắt. Không nên cho hành lá vào chảo dầu đang sôi và đun quá lâu bởi hành rất dễ chuyển màu, mất mùi thơm tươi. Một phần tạo nên sức hấp dẫn của cà tím nướng mỡ hành là nước mắm chua ngọt. Có thể pha nước mắm, đường và nước ấm theo tỷ lệ phù hợp khẩu vị, sau đó thêm nước cốt chanh hoặc tắc và ớt băm. Nước chấm nên có vị mặn ngọt hài hòa, hơi chua và cay nhẹ để cân bằng vị béo của dầu. Cà vừa nướng xong để nguội bớt rồi bóc lớp vỏ cháy bên ngoài. Có thể giữ nguyên quả, xẻ dọc hoặc cắt thành từng khúc vừa ăn. Dùng thìa rưới mỡ hành lên phần thịt cà khi còn ấm để dầu và mùi thơm thấm vào từng thớ. Cuối cùng, thêm hành phi, đậu phộng rang và một chút nước mắm chua ngọt lên trên. Khi ăn, phần thịt cà mềm ngọt, phảng phất mùi khói, quyện với mỡ hành thơm béo, đậu phộng bùi và hành phi giòn. Vị chua, cay, mặn, ngọt của nước mắm giúp món ăn đậm đà mà không bị ngấy.