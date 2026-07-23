1kg cà pháo bánh tẻ (không quá non cũng không quá già), quả đều, vỏ sáng, không dập nát 1 lít nước lọc 50-60g muối hạt 30-50g đường 1 củ tỏi 2-3 quả ớt tươi 1 củ riềng (tùy chọn) 1-2 quả chanh hoặc một ít giấm để ngâm cà sau khi cắt Hũ thuỷ tinh hoặc hộp nhựa chuyên đựng đồ muối đã được rửa sạch, tráng nước sôi và để khô hoàn toàn

Cách muối cà pháo trắng giòn ngon

Đầu tiên, cắt bỏ cuống cà, rửa sạch rồi bổ đôi hoặc để nguyên quả tùy sở thích. Ngâm ngay cà sau khi cắt vào nước lạnh pha chút muối và vài giọt nước cốt chanh khoảng nửa tiếng. Bước này giúp loại bỏ nhựa, hạn chế thâm đen và giữ màu trắng đẹp.

Vớt cà ra, rửa lại bằng nước sạch rồi để thật ráo. Nếu cà còn đọng nước, quá trình lên men dễ phát sinh nấm mốc.

Tiếp theo, đun sôi 1 lít nước cùng muối và đường, khuấy tan rồi để nguội hoàn toàn. Không nên đổ nước muối còn nóng lên cà vì sẽ làm cà nhanh mềm, mất độ giòn.

Xếp cà vào hũ xen kẽ với tỏi, ớt và vài lát riềng. Đổ nước muối đã nguội ngập mặt cà, dùng vỉ nén hoặc túi nước sạch để giữ toàn bộ cà luôn chìm dưới nước. Đây là bí quyết quan trọng giúp cách muối cà ngon không bị nổi váng.

Đậy kín nắp, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khoảng 3-5 ngày, tùy nhiệt độ môi trường, cà sẽ chuyển sang vị chua dịu, giòn ngon và có thể sử dụng. Khi đạt độ chua mong muốn, nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để làm chậm quá trình lên men.