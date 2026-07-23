Để thực hiện cách muối cà pháo ngon, nên chuẩn bị:
1kg cà pháo bánh tẻ (không quá non cũng không quá già), quả đều, vỏ sáng, không dập nát
1 lít nước lọc
50-60g muối hạt
30-50g đường
1 củ tỏi
2-3 quả ớt tươi
1 củ riềng (tùy chọn)
1-2 quả chanh hoặc một ít giấm để ngâm cà sau khi cắt
Hũ thuỷ tinh hoặc hộp nhựa chuyên đựng đồ muối đã được rửa sạch, tráng nước sôi và để khô hoàn toàn
Đầu tiên, cắt bỏ cuống cà, rửa sạch rồi bổ đôi hoặc để nguyên quả tùy sở thích. Ngâm ngay cà sau khi cắt vào nước lạnh pha chút muối và vài giọt nước cốt chanh khoảng nửa tiếng. Bước này giúp loại bỏ nhựa, hạn chế thâm đen và giữ màu trắng đẹp.
Vớt cà ra, rửa lại bằng nước sạch rồi để thật ráo. Nếu cà còn đọng nước, quá trình lên men dễ phát sinh nấm mốc.
Tiếp theo, đun sôi 1 lít nước cùng muối và đường, khuấy tan rồi để nguội hoàn toàn. Không nên đổ nước muối còn nóng lên cà vì sẽ làm cà nhanh mềm, mất độ giòn.
Xếp cà vào hũ xen kẽ với tỏi, ớt và vài lát riềng. Đổ nước muối đã nguội ngập mặt cà, dùng vỉ nén hoặc túi nước sạch để giữ toàn bộ cà luôn chìm dưới nước. Đây là bí quyết quan trọng giúp cách muối cà ngon không bị nổi váng.
Đậy kín nắp, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khoảng 3-5 ngày, tùy nhiệt độ môi trường, cà sẽ chuyển sang vị chua dịu, giòn ngon và có thể sử dụng. Khi đạt độ chua mong muốn, nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để làm chậm quá trình lên men.
Để muối cà pháo ngon, đạt kết quả như mong muốn, cần lưu ý một số điểm sau:
Chọn cà bánh tẻ sẽ cho độ giòn ngon hơn cà quá non hoặc quá già, các quả to đồng đều để khi muối không bị quả nhạt, quả chua.
Tất cả dụng cụ muối cà phải sạch và khô, tránh lẫn dầu mỡ vì đây là nguyên nhân phổ biến khiến cà nhanh nổi váng.
Nước muối phải để nguội hoàn toàn trước khi đổ vào hũ. Luôn giữ cà ngập dưới mặt nước muối trong suốt quá trình lên men bằng cách chèn nặng lên lớp trên cùng.
Nếu xuất hiện một lớp váng trắng mỏng trên bề mặt, có thể vớt bỏ ngay. Tuy nhiên, nếu nước muối có mùi hôi, nổi mốc xanh, đen hoặc cà bị nhớt thì nên bỏ toàn bộ vì đã bị nhiễm vi sinh vật không an toàn.
Không nên ăn quá nhiều cà muối chưa chua kỹ vì quá trình lên men chưa hoàn tất có thể còn hàm lượng nitrit cao hơn so với khi cà đã lên men đầy đủ.