Cách chọn gan lợn ngon

Để chọn gan lợn ngon, bạn nên đi chợ sớm, có thể thoải mái lựa chọn nguyên liệu còn tươi mới và kích thước như mong muốn. Trong đó, phần gan được đánh giá ngon nhất là gan nếp – miếng gan có kích cỡ nhỏ hơn ở buồng gan, màu sáng tươi và bề mặt trơn mịn.

Khi ấn nhẹ tay, bạn thấy phần gan có độ đàn hồi tốt tức là gan ngon, tươi.

Bạn tránh mua phần gan không đều màu, có màu nhạt hoặc vàng, xuất hiện những chấm nhỏ trên bề mặt và tỏa mùi khó chịu. Bởi đó có thể là dấu hiệu cho thấy gan cũ, không còn tươi và không đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, một điều quan trọng khi chọn mua gan lợn là bạn nên lựa chọn những điểm bán uy tín và chất lượng, ưu tiên sản phẩm có tem kiểm định, truy xuất nguồn gốc, hạn sử dụng rõ ràng...