Để chọn gan lợn ngon, bạn nên đi chợ sớm, có thể thoải mái lựa chọn nguyên liệu còn tươi mới và kích thước như mong muốn. Trong đó, phần gan được đánh giá ngon nhất là gan nếp – miếng gan có kích cỡ nhỏ hơn ở buồng gan, màu sáng tươi và bề mặt trơn mịn.
Khi ấn nhẹ tay, bạn thấy phần gan có độ đàn hồi tốt tức là gan ngon, tươi.
Bạn tránh mua phần gan không đều màu, có màu nhạt hoặc vàng, xuất hiện những chấm nhỏ trên bề mặt và tỏa mùi khó chịu. Bởi đó có thể là dấu hiệu cho thấy gan cũ, không còn tươi và không đảm bảo chất lượng.
Ngoài ra, một điều quan trọng khi chọn mua gan lợn là bạn nên lựa chọn những điểm bán uy tín và chất lượng, ưu tiên sản phẩm có tem kiểm định, truy xuất nguồn gốc, hạn sử dụng rõ ràng...
Gan lợn mua về cần được rạch vài đường trên bề mặt rồi đem rửa nước muối loãng.
Sau đó, bạn ngâm gan vào sữa tươi không đường khoảng 20 - 30 phút.
Sữa được xem là thực phẩm có khả năng loại bỏ mùi tanh hiệu quả cho gan vì protein và lactose trong sữa giúp hút bớt hợp chất gây tanh và làm gan có màu sáng đều hơn.
Nếu không có sữa tươi, bạn có thể thay thế bằng nước vo gạo, pha loãng cùng chút muối hoặc bóp với giấm/bột mì hay rửa với rượu trắng cùng gừng đập dập. Đây đều là những nguyên liệu có tác dụng khử mùi, làm sạch gan khá hiệu quả.
Sau khi sơ chế xong, bạn cho nước vào nồi, căn lượng đủ ngập gan rồi thêm hành khô, gừng rửa sạch đập dập và nêm chút muối, hạt tiêu cùng 1 thìa rượu trắng.
Khi nước sôi lăn tăn, bạn mới cho gan vào luộc và ấn đũa để gan chìm xuống. Bạn luộc gan ở mức lửa nhỏ, vừa đủ nước sôi liu riu.
Tùy kích thước của gan mà thời gian luộc có thể kéo dài khoảng 12-15 phút. Sau đó, bạn tắt bếp, đậy vung om khoảng 5 phút cho gan ngậm nước, giúp món ăn chín đều mà vẫn giữ được độ mềm mọng, không bị khô hay cứng.