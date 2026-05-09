Nghêu hấp sả là món ăn dân dã mang đậm hương vị biển, kết hợp vị ngọt tươi của nghêu cùng mùi thơm dịu của sả và gừng.

Món ăn không chỉ hấp dẫn bởi hương vị đậm đà, dễ thưởng thức mà còn tốt cho sức khỏe, giúp thanh lọc cơ thể và tạo cảm giác ấm bụng, thư giãn nhờ các nguyên liệu chế biến kèm theo.

Nguyên liệu làm nghêu hấp sả

Nghêu tươi: 1kg

Sả: 3-4 nhánh

Ớt tươi: 2-3 trái (tùy độ cay)

Gừng: 1 nhánh

Lá chanh: 5-7 lá (tùy chọn, tăng mùi thơm)

Gia vị: Nước mắm, bột ngọt/hạt nêm, đường

Cách làm nghêu hấp sả ngon

Bước 1: Sơ chế cho nghêu sạch cát

Vì nghêu sống ẩn mình dưới bãi cát nên trước khi chế biến cần ngâm chúng trong nước muối pha loãng, thêm vài lát ớt cay.

Chờ khoảng 1-2 tiếng cho nghêu nhả hết cát bên trong ra thì bạn tiếp tục đem rửa nghêu vài lần với nước để đảm bảo làm sạch vỏ. Vỏ nghêu được rửa sạch giúp món ăn không bị sạn, cát, giữ nguyên độ ngon.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sả rửa sạch, đập dập, cắt khúc. Gừng cạo vỏ, rửa sạch rồi đem thái lát hoặc sợi. Lá chanh rửa sạch, thái sợi hoặc để nguyên.

Bước 3: Hấp nghêu

Bạn lót sả, gừng và ớt xuống đáy nồi rồi xếp nghêu lên trên để tránh làm nghêu bị cháy. Việc cho nguyên liệu xuống dưới như vậy cũng giúp thịt nghêu thấm đượm mùi thơm của sả, gừng tỏa ra.

Sau đó, bạn cho lượng nước vừa đủ vào nồi, thêm chút bột nêm, đường, muối hoặc mắm. Tùy khẩu vị và sở thích từng nhà, bạn có thể hấp nghêu mà không nêm nếm gia vị để thịt nghêu giữ được mùi vị tự nhiên.

Quá trình hấp nghêu nên để lửa lớn. Khi nồi nghêu sôi bùng lên, bạn chờ khoảng 3-4 phút cho nghêu mở miệng hoàn toàn thì thêm lá chanh vào, đảo đều rồi tắt bếp.

Nghêu hấp vừa chín tới giúp thịt mềm, giữ được vị ngọt, ăn thơm ngon. Ảnh: Kim Luân

Bước 4: Thưởng thức

Tuy cách chế biến đơn giản nhưng món nghêu hấp sả vẫn hấp dẫn với hương vị đặc trưng, hòa quyện cùng mùi thơm của sả và gừng, lá chanh, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt thanh và cay.

Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được phần thịt nghêu mềm mọng, ngọt nước, đượm mùi thơm và không còn vị tanh.

Món này ngon nhất khi ăn nóng.

Lưu ý

Khi mua và sơ chế nghêu, bạn cần cẩn thận lựa chọn kỹ những con còn tươi sống, không có dấu hiệu hỏng hay đã chết. Bởi chỉ cần một con bị hỏng, món ăn phải đổ bỏ đi để tránh mùi khó chịu.

Khi nghêu chín và mở miệng hết, bạn nên tắt bếp ngay, mở hé vung nồi để nghêu không bị hấp nhiệt, tránh teo thịt và mất phần nước ngọt dịu tự nhiên ở bên trong.

Bạn cũng không nên hấp nghêu quá lâu, chỉ canh thời gian vừa đủ khoảng 3-4 phút để thịt nghêu có độ mềm, vị ngọt, ăn không dai.

Món nghêu hấp sả có thể chấm với mắm gừng ớt, muối tiêu chanh hoặc muối ớt xanh đều ngon.