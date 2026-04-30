Cách chọn mực ngon

Mực là loại hải sản được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, giá thành hợp lý và tính ứng dụng cao, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng để tạo nên những món ngon từ mực chính là mực phải chất lượng, có độ tươi và thịt không bị bở. Để làm được điều này, bạn cần biết cách chọn mực tươi ngon theo một vài mẹo đơn giản dưới đây:

1. Nhìn màu mực

Để chọn được mực tươi, bạn nên lựa những con có phần thân màu nâu sẫm hoặc loại màu trắng thì phải có độ bóng. Bạn tránh chọn con có màu nhạt vì đó có thể là những con mực không còn tươi, đã để lâu hoặc qua cấp đông.

2. Quan sát mắt mực

Mực tươi thường có mắt trong veo, sáng rõ, nhìn thấu con ngươi bên trong. Ngược lại, mực ươn hoặc để lâu sẽ có mắt màu đục, mờ, vàng, hoặc lồi ra.

3. Cảm nhận độ cứng của mực

Để nhận biết mực tươi, bạn có thể dùng tay ấn nhẹ vào thân. Mực tươi sẽ có độ đàn hồi tốt, thịt săn chắc. Ngược lại, nếu mực kém đàn hồi, thịt mềm hoặc nhão là mực đã cũ, không còn tươi ngon.

4. Kiểm tra râu mực

Râu mực tươi thường săn chắc, không nhão và dính chặt vào thân, trên râu có nhiều xúc tu nhỏ hình tròn bám đều.

Khi chọn mua, bạn có thể lật phần râu để kiểm tra: nếu các xúc tu còn đầy đủ, bám chắc thì đó là mực tươi.

Để đảm bảo chất lượng, bạn nên mua mực tại cửa hàng hải sản uy tín hoặc từ nguồn quen biết.

Món mực tươi ngon cuốn cùng bánh tráng. Ảnh: Huỳnh Thị Nghĩa

Luộc bao nhiêu phút thì chín?

Mực tươi luộc khá nhanh chín. Tùy vào loại mực và kích cỡ của chúng mà bạn có thể canh thời gian hợp lý.

Với loại mực nang, mực trứng, mực sim hoặc mực ống nhỏ, bạn chỉ cần luộc trong khoảng 2-3 phút (tính từ lúc nước sôi). Những loại mực này có phần thịt mỏng, kích thước nhỏ nên luộc vừa chín tới ăn sẽ ngon hơn.

Với mực lá, mực mai có phần thịt dày và trọng lượng nặng hơn, bạn có thể luộc 4-5 phút.

Lưu ý:

Mực tươi nhanh chín nên bạn không được luộc quá kỹ để tránh làm mực bị dai, thịt teo lại và mất vị ngọt tự nhiên.

Khi luộc, bạn cho nước vừa phải vì mực tiết ra nước và tránh làm giảm vị ngọt tự nhiên của thực phẩm này.

Bên cạnh đó, bạn phải chờ nước sôi sùng sục rồi mới thả mực vào. Nước luộc mực nên cho chút gừng/sả hoặc lá ổi, đường để khử mùi tanh và tăng độ giòn, thơm.

Trong quá trình luộc, bạn không nên đảo mực quá nhiều, tránh làm mực bị tróc da, giảm chất lượng và hình thức món ăn.

Mực luộc vừa chín tới nên vớt ra, để ráo rồi bày ra đĩa thưởng thức cùng mắm ớt hoặc muối tiêu chanh.

(Tổng hợp)