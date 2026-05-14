Cách chọn ức gà ngon

Để chọn ức gà ngon, tươi sạch, bạn hãy ưu tiên những miếng thịt có màu hồng nhạt tự nhiên.

Bạn nên tránh chọn miếng ức gà có màu trắng bệch hoặc xỉn màu vì đó là dấu hiệu thịt gà không tươi hoặc đã để lâu, bị biến chất.

Bạn cũng hạn chế chọn những miếng ức có các vệt trắng dày đặc chạy dọc cơ thịt. Những vệt này cho thấy gà phát triển quá nhanh, khiến thịt ít dinh dưỡng và dai hơn.

Ngoài ra, bạn quan sát bằng mắt thường, thấy miếng ức nào có bề mặt khô ráo, bóng và không bị nhớt hay ẩm ướt bất thường thì mua. Nếu thấy bề mặt ức khô, dính hoặc có lớp màng thì không nên chọn.

Bạn cũng có thể kiểm tra ức gà có tươi ngon hay không bằng cách dùng ngón tay ấn nhẹ vào phần thịt. Nếu vết ấn biến mất nhanh chóng và thịt trở lại hình dáng ban đầu là thịt tươi, có độ đàn hồi tốt.

Còn nếu thấy thịt bị hằn vết ấn, mềm nhão, không đàn hồi là thịt gà để lâu.

Khi ngửi, bạn thấy ức gà không có mùi hôi hay mùi lạ là được.