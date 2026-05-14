Để chọn ức gà ngon, tươi sạch, bạn hãy ưu tiên những miếng thịt có màu hồng nhạt tự nhiên.
Bạn nên tránh chọn miếng ức gà có màu trắng bệch hoặc xỉn màu vì đó là dấu hiệu thịt gà không tươi hoặc đã để lâu, bị biến chất.
Bạn cũng hạn chế chọn những miếng ức có các vệt trắng dày đặc chạy dọc cơ thịt. Những vệt này cho thấy gà phát triển quá nhanh, khiến thịt ít dinh dưỡng và dai hơn.
Ngoài ra, bạn quan sát bằng mắt thường, thấy miếng ức nào có bề mặt khô ráo, bóng và không bị nhớt hay ẩm ướt bất thường thì mua. Nếu thấy bề mặt ức khô, dính hoặc có lớp màng thì không nên chọn.
Bạn cũng có thể kiểm tra ức gà có tươi ngon hay không bằng cách dùng ngón tay ấn nhẹ vào phần thịt. Nếu vết ấn biến mất nhanh chóng và thịt trở lại hình dáng ban đầu là thịt tươi, có độ đàn hồi tốt.
Còn nếu thấy thịt bị hằn vết ấn, mềm nhão, không đàn hồi là thịt gà để lâu.
Khi ngửi, bạn thấy ức gà không có mùi hôi hay mùi lạ là được.
Theo kinh nghiệm của nhiều người, thời gian luộc ức gà lý tưởng nhất là khoảng 15-20 phút (tùy trọng lượng). Khoảng thời gian này đủ giúp thịt chín mềm, mọng nước và không bị khô.
Nếu để miếng nhỏ, bạn chỉ cần luộc ức gà trong 10 phút là chín. Ức gà không nên luộc quá lâu, làm thịt bị khô, khó ăn.
Ức gà mua về dùng dao lạng bỏ phần mỡ, thịt bạc nhạc (nếu còn) rồi cắt đôi.
Để giúp thịt ức gà mềm và mọng nước khi luộc, bạn có thể ngâm ức gà với nước loãng pha chút muối và đường trước khi nấu. Ngoài ra, bạn nên thêm chút rượu trắng, hành khô cắt lát và nước cốt chanh để khử mùi hiệu quả, giúp ức gà luộc được thơm và mềm hơn.
Sau đó, bạn rửa sạch ức gà và đem luộc.
Nước luộc ức gà nên cho gừng, sả cùng hành khô đập dập và chút muối để thịt ngon và đậm đà hơn.
Bạn nên chờ nước sôi mới thả ức gà vào. Việc luộc ức gà từ nước sôi giúp cho thịt ngọt hơn do thớ thịt se lại khi gặp nóng đột ngột, nhờ đó giữ được chất dinh dưỡng bên trong.
Khi nước sôi trở lại, bạn hạ lửa nhỏ, luộc thêm khoảng 8-10 phút thì tắt bếp. Tuy nhiên, bạn không nên vớt ức gà ra ngay mà hãy để nguyên trong nồi, đậy vung ủ chừng 10-15 phút cho thịt chín từ từ. Sau đó, bạn mới vớt thịt ra, thái miếng và thưởng thức.
Thịt gà mềm ngọt, mọng nước, thoảng mùi thơm của hành gừng mà không hề bị bã hay khô. Từ món ức gà luộc có thể biến tấu thành nhiều món ăn healthy, eatclean ngon cho người muốn giảm cân, người tập gym.