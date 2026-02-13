Ngoài muối tiêu chanh quen thuộc, món thịt gà luộc sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu có bát nước chấm ngon, lạ miệng kèm theo. Dưới đây là cách làm nước chấm thịt gà luộc đơn giản từ sữa đặc.

1. Nguyên liệu chế biến

2 quả chanh

2-3 quả ớt hiểm

1 trái ớt sừng

6 lá chanh

4 muỗng canh sữa đặc

Gia vị: đường, muối hạt, mì chính (bột ngọt)

2. Cách làm nước chấm thịt gà luộc từ sữa đặc

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch ớt và chanh, lá chanh. Sau đó, bạn cắt ớt sừng, ớt hiểm thành các lát mỏng. Còn lá chanh thì đem thái nhỏ và chanh bỏ hạt, vắt lấy nước cốt.

Bước 2: Xay hỗn hợp nước chấm

Bạn cho vào máy xay các nguyên liệu theo tỉ lệ gồm: 1,5 muỗng canh muối hạt, 1,5 muỗng canh mì chính (bột ngọt), 2 muỗng canh đường, nước cốt chanh, sữa đặc, ớt, lá chanh vào. Sau đó, bạn xay nhuyễn tất cả các nguyên liệu để thu được hỗn hợp nước chấm đặc sánh, đủ vị chua cay mặn ngọt.

Nếu không có máy xay, bạn có thể dùng cối, giã tay lần lượt từ ớt, lá chanh, gia vị… sau đó mới cho nước cốt chanh và sữa đặc vào trộn đều.

Cách làm nước chấm thịt gà luộc từ sữa đặc khá đơn giản mà hương vị lại thơm ngon khó cưỡng. Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Linh

Bước 3: Thành phẩm

Chỉ với 2 bước đơn giản là bạn đã có ngay một chén nước chấm thịt gà luộc từ sữa đặc vô cùng nhanh chóng và đơn giản nhưng hương vị hấp dẫn khó tin.

Bạn có thể cho nước chấm vào hũ, bảo quản ngăn mát tủ lạnh và sử dụng dần trong vài ngày.

Nước chấm thịt gà luộc từ sữa đặc không chỉ có hình thức hấp dẫn mà còn hòa quyện nhiều mùi vị như vị chua của chanh, vị cay của ớt, vị béo ngon của sữa đặc và mùi thơm từ lá chanh, tạo nên một chén nước chấm thịt gà ngon khó cưỡng.

(Tổng hợp)