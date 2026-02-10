50gr nước mắm cốt ngon (35 độ đạm, nếu dùng nước mắm mặn hơn thì giảm liều lượng)

500gr thịt chân giò (nên chọn thịt nạc và bì của chân giò trước)

2. Cách nấu thịt đông truyền thống

Sơ chế nguyên liệu:

Thịt chân giò mua về rửa sạch và ngâm với nước muối loãng trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch để ráo.

Tai lợn mua về cũng rửa thật kỹ và làm sạch bằng muối, giấm, gừng hoặc chanh, chà kĩ từ trong ra ngoài cho sạch, khử bớt mùi hôi rồi rửa lại với nước và để ráo.

Sau đó, bạn chuẩn bị một nồi nước sôi, cho thêm chút muối và hành tím đập dập rồi lần lượt cho tai lợn và thịt chân giò vào luộc sơ để loại bỏ bọt bẩn.

Bước sơ chế này giúp nước hầm thịt sẽ trong hơn, giúp hình thức món thịt đông càng thêm hấp dẫn.

Mộc nhĩ và nấm hương cũng đem rửa sạch rồi ngâm nước ấm cho nhanh nở. Bạn có thể giữ lại khoảng 100ml nước ngâm nấm hương để dùng vào các bước chế biến sau.

Tẩm ướp thịt và xào săn:

Thịt chân giò và tai lợn đem thái thành các miếng vừa ăn theo khẩu vị và sở thích của mỗi gia đình.

Sau đó, trộn tất cả các gia vị vào cùng nhau và chia đôi. Một nửa sẽ dùng để ướp với phần thịt đã thái trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng cho tất cả nguyên liệu thấm đều gia vị.

Tiếp đến, khi đã ướp đủ thời gian, bạn cho thịt lên bếp xào săn rồi cho thêm 1,2 lít nước và nấu ở mức nhiệt trung bình.

Cho hành khô vào chảo xào cùng chút dầu hoặc mỡ lợn, rồi cho mộc nhĩ và nấm hương vào đảo cùng.

Hầm thịt:

Hầm thịt khoảng 50 phút cho thịt mềm rồi thêm mộc nhĩ, nấm hương đã xào vào cùng 100ml nước nấm hương.

Sau đó, bạn cho nốt phần gia vị còn lại vào hầm thêm 30-40 phút (tùy vào độ mềm mong muốn).

Cà rốt đã cắt tỉa hoa được xếp vào bát, đặt xuống dưới đáy rồi múc lần lượt thịt đông lên trên.

Bạn chờ thịt nguội, đông dần rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản, có thể sử dụng dần trong 1 tuần.

Khi ăn, bạn lấy thịt đông ra, xắn thành từng miếng lớn rồi chia nhỏ, ăn kèm dưa hoặc hành muối đều ngon, giúp giải ngấy.