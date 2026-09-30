Cách làm nước mắm trộn gỏi với chanh tỏi ớt

Sau khi đã hiểu rõ vai trò của từng nguyên liệu, hãy cùng bắt tay vào thực hiện công thức nước mắm trộn gỏi chuẩn vị, đảm bảo ai ăn cũng phải tấm tắc khen ngon.

Sơ chế nguyên liệu

Tỏi ớt: Lấy 10 quả ớt bỏ sạch hạt rồi đem băm nhỏ cùng 5 tép tỏi khô.

Chanh tươi: Với 3 quả chanh, bạn đem lăn nhẹ vài vòng trên thớt để dễ vắt và giảm bớt độ đắng the từ vỏ. Sau đó cắt đôi, vắt lấy phần nước cốt và lọc bỏ hạt.

Pha nước mắm trộn gỏi

Cho vào bát các gia vị theo tỷ lệ: 3 muỗng canh nước cốt chanh, 4 muỗng canh nước mắm ngon, 4 muỗng canh đường và 1/4 muỗng cà phê bột ngọt.

Trút toàn bộ phần tỏi ớt đã băm nhỏ vào rồi khuấy đều tay cho đến khi các gia vị tan hết. Lưu ý, bạn hoàn toàn có thể gia giảm tỷ lệ sao cho hợp với hương vị yêu thích của gia đình.

Thành phẩm

Nước mắm trộn gỏi chanh tỏi ớt sau khi hoàn thành có màu sắc cực kỳ bắt mắt, nổi bật với hương thơm nồng nàn từ tỏi tươi và ớt băm. Nước sốt sở hữu vị chua - cay - mặn - ngọt bùng nổ, hòa quyện đậm đà. Bạn có thể dùng công thức này để làm gỏi gà, gỏi vịt hay bất kỳ món nộm nào cũng đều thơm ngon, chuẩn vị nhà hàng.