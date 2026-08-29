Không có một tỷ lệ cố định hoàn hảo cho tất cả mọi người, nhưng một công thức được nhiều người áp dụng là:
- Mắm tôm: 2 muỗng canh
- Đường: 1-2 thìa cà phê, đường trắng hoặc đường vàng đều được (tùy độ ngọt mong muốn)
- Chanh/Quất (tắc): 2-3 quả
- Ớt tươi: 2-3 quả (tùy khẩu vị cay)
- Tỏi: 1-2 tép tỏi băm nhỏ
- Dầu ăn: 1-2 thìa cà phê dầu nóng
- Rượu trắng: 1-2 thìa cà phê
Đầu tiên cho đường vào bát, vắt nước cốt chanh/quất và chút rượu vào. Dùng đũa hoặc thìa khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Bước này giúp đường dễ tan hơn và tạo nền vị chua ngọt trước khi cho mắm.
Sau đó cho mắm tôm vào bát đường chanh đã khuấy. Bắt đầu đánh mắm. Đây là bước quan trọng nhất. Dùng đũa đánh thật mạnh và đều tay theo một chiều. Bạn sẽ thấy mắm tôm dần chuyển sang màu tím hồng nhạt, bông xốp và dậy mùi thơm đặc trưng. Đánh càng kỹ, mắm càng bông và ngon.
Khi mắm đã bông, cho tỏi băm và ớt thái lát/băm vào, khuấy nhẹ.
Cuối cùng rưới dầu ăn nóng (tùy chọn). Nếu muốn mắm tôm dậy mùi hơn và dịu bớt độ nồng, bạn có thể phi thơm một chút hành hoặc tỏi với dầu ăn, sau đó rưới phần dầu nóng này vào bát mắm tôm. Khuấy đều một lần nữa.
Nếm thử và điều chỉnh thêm đường, chanh/quất hoặc ớt cho vừa khẩu vị. Mắm tôm ngon phải có sự cân bằng giữa chua, cay, mặn, ngọt và dậy mùi thơm nồng đặc trưng.
Mắm tôm đã pha thường ngon nhất khi dùng ngay. Nếu còn thừa, bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh. Nhiệt độ thấp sẽ giúp làm chậm quá trình lên men và giữ mắm tôm tươi lâu hơn.
Tuy nhiên cần cho mắm tôm vào hộp kín hoặc dùng màng bọc thực phẩm đậy kín bát mắm để tránh ám mùi sang các thực phẩm khác và giữ vệ sinh.
Luôn dùng muỗng sạch để lấy mắm, tránh để nước hoặc thức ăn khác rơi vào hũ mắm, điều này có thể làm mắm nhanh hỏng.
Mắm tôm đã pha có thể dùng tốt trong 1-2 ngày. Không nên để quá lâu vì hương vị sẽ giảm và có thể bị hỏng.