Nguyên liệu để pha mắm tôm ngon Không có một tỷ lệ cố định hoàn hảo cho tất cả mọi người, nhưng một công thức được nhiều người áp dụng là: - Mắm tôm: 2 muỗng canh - Đường: 1-2 thìa cà phê, đường trắng hoặc đường vàng đều được (tùy độ ngọt mong muốn) - Chanh/Quất (tắc): 2-3 quả - Ớt tươi: 2-3 quả (tùy khẩu vị cay) - Tỏi: 1-2 tép tỏi băm nhỏ - Dầu ăn: 1-2 thìa cà phê dầu nóng - Rượu trắng: 1-2 thìa cà phê Những nguyên liệu cơ bản để pha mắm tôm ngon. Ảnh minh họa: AI

Cách pha mắm tôm ngon, đơn giản tại nhà Đầu tiên cho đường vào bát, vắt nước cốt chanh/quất và chút rượu vào. Dùng đũa hoặc thìa khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Bước này giúp đường dễ tan hơn và tạo nền vị chua ngọt trước khi cho mắm. Sau đó cho mắm tôm vào bát đường chanh đã khuấy. Bắt đầu đánh mắm. Đây là bước quan trọng nhất. Dùng đũa đánh thật mạnh và đều tay theo một chiều. Bạn sẽ thấy mắm tôm dần chuyển sang màu tím hồng nhạt, bông xốp và dậy mùi thơm đặc trưng. Đánh càng kỹ, mắm càng bông và ngon. Khi mắm đã bông, cho tỏi băm và ớt thái lát/băm vào, khuấy nhẹ. Cuối cùng rưới dầu ăn nóng (tùy chọn). Nếu muốn mắm tôm dậy mùi hơn và dịu bớt độ nồng, bạn có thể phi thơm một chút hành hoặc tỏi với dầu ăn, sau đó rưới phần dầu nóng này vào bát mắm tôm. Khuấy đều một lần nữa. Nếm thử và điều chỉnh thêm đường, chanh/quất hoặc ớt cho vừa khẩu vị. Mắm tôm ngon phải có sự cân bằng giữa chua, cay, mặn, ngọt và dậy mùi thơm nồng đặc trưng. Cách pha mắm tôm ngon để nâng tầm cho món bún đậu, thịt luộc hay chả cá tại nhà. Ảnh minh họa: AI