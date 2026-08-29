Để pha được một bát mắm tôm đúng điệu, dậy mùi thơm nồng, cân bằng vị chua, cay, mặn, ngọt lại không phải là điều dễ dàng. Đó là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự khéo léo và bí quyết riêng.

Xem nhanh:
  • Nguyên liệu để pha mắm tôm ngon
  • Cách pha mắm tôm ngon, đơn giản tại nhà
  • Bảo quản mắm tôm đã pha đúng cách
Nguyên liệu để pha mắm tôm ngon

Không có một tỷ lệ cố định hoàn hảo cho tất cả mọi người, nhưng một công thức được nhiều người áp dụng là:

- Mắm tôm: 2 muỗng canh

- Đường: 1-2 thìa cà phê, đường trắng hoặc đường vàng đều được (tùy độ ngọt mong muốn)

- Chanh/Quất (tắc): 2-3 quả

- Ớt tươi: 2-3 quả (tùy khẩu vị cay)

- Tỏi: 1-2 tép tỏi băm nhỏ

- Dầu ăn: 1-2 thìa cà phê dầu nóng

- Rượu trắng: 1-2 thìa cà phê

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Những nguyên liệu cơ bản để pha mắm tôm ngon. Ảnh minh họa: AI
Cách pha mắm tôm ngon, đơn giản tại nhà

Đầu tiên cho đường vào bát, vắt nước cốt chanh/quất và chút rượu vào. Dùng đũa hoặc thìa khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Bước này giúp đường dễ tan hơn và tạo nền vị chua ngọt trước khi cho mắm.

Sau đó cho mắm tôm vào bát đường chanh đã khuấy. Bắt đầu đánh mắm. Đây là bước quan trọng nhất. Dùng đũa đánh thật mạnh và đều tay theo một chiều. Bạn sẽ thấy mắm tôm dần chuyển sang màu tím hồng nhạt, bông xốp và dậy mùi thơm đặc trưng. Đánh càng kỹ, mắm càng bông và ngon.

Khi mắm đã bông, cho tỏi băm và ớt thái lát/băm vào, khuấy nhẹ. 

Cuối cùng rưới dầu ăn nóng (tùy chọn). Nếu muốn mắm tôm dậy mùi hơn và dịu bớt độ nồng, bạn có thể phi thơm một chút hành hoặc tỏi với dầu ăn, sau đó rưới phần dầu nóng này vào bát mắm tôm. Khuấy đều một lần nữa.

Nếm thử và điều chỉnh thêm đường, chanh/quất hoặc ớt cho vừa khẩu vị. Mắm tôm ngon phải có sự cân bằng giữa chua, cay, mặn, ngọt và dậy mùi thơm nồng đặc trưng.

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Cách pha mắm tôm ngon để nâng tầm cho món bún đậu, thịt luộc hay chả cá tại nhà. Ảnh minh họa: AI
Bảo quản mắm tôm đã pha đúng cách

Mắm tôm đã pha thường ngon nhất khi dùng ngay. Nếu còn thừa, bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh. Nhiệt độ thấp sẽ giúp làm chậm quá trình lên men và giữ mắm tôm tươi lâu hơn. 

Tuy nhiên cần cho mắm tôm vào hộp kín hoặc dùng màng bọc thực phẩm đậy kín bát mắm để tránh ám mùi sang các thực phẩm khác và giữ vệ sinh.

Luôn dùng muỗng sạch để lấy mắm, tránh để nước hoặc thức ăn khác rơi vào hũ mắm, điều này có thể làm mắm nhanh hỏng.

Mắm tôm đã pha có thể dùng tốt trong 1-2 ngày. Không nên để quá lâu vì hương vị sẽ giảm và có thể bị hỏng.

Với những công thức pha mắm tôm ngon được chia sẻ trong bài viết này, bằng cách kết hợp hài hòa vị chua, cay, mặn, ngọt và đánh bông mịn, bát nước chấm đậm đà của bạn chắc chắn sẽ khiến cả gia đình khen ngon. Chúc bạn thành công và có những món ăn ngon mỗi ngày.

(Tổng hợp)

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