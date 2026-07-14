Có thể cho thêm vài lát gừng để măng thơm hơn. Hũ thủy tinh được nhiều người lựa chọn vì ít bám mùi, dễ vệ sinh và hạn chế vi sinh vật gây hỏng trong quá trình lên men.

Cách muối măng ớt ngon

Măng tươi sau khi mua về cần bóc bỏ lớp bẹ già, rửa sạch rồi thái lát hoặc xé sợi vừa ăn. Một bước tuyệt đối không nên bỏ qua là luộc măng trước khi chế biến. Bởi theo Viện kiểm nghiệm VSATTP Quốc gia, măng tươi chứa các cyanogenic glycoside, có thể giải phóng hydro cyanide nếu chưa được xử lý đúng cách.

Vì vậy, nên luộc kỹ và thay nước một hoặc nhiều lần, đặc biệt với các loại măng đắng trước khi đem muối chua. Sau khi luộc, rửa lại bằng nước sạch rồi để thật ráo.

Trong lúc chờ măng ráo nước, pha nước muối bằng khoảng 1 lít nước đun sôi để nguội với 40-50g muối và 15-20g đường, khuấy tan hoàn toàn. Lượng đường vừa phải không chỉ giúp cân bằng vị mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn lactic phát triển, giúp măng lên men tự nhiên.

Xếp măng vào hũ, xen kẽ với tỏi và ớt đã rửa sạch, để thật khô. Đổ nước muối ngập hoàn toàn nguyên liệu rồi dùng vật nén hoặc túi nước sạch để giữ măng luôn chìm dưới mặt nước. Việc hạn chế tiếp xúc với không khí là một trong những yếu tố quan trọng giúp măng ít bị nổi váng.

Đậy kín nắp, đặt hũ ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Sau khoảng 3-5 ngày trong điều kiện thời tiết nóng, hoặc 5-7 ngày nếu nhiệt độ mát hơn, măng sẽ chuyển màu vàng nhạt, có mùi thơm đặc trưng và vị chua dịu là có thể dùng được. Khi đạt độ chua mong muốn, nên chuyển vào ngăn mát tủ lạnh để làm chậm quá trình lên men và giữ măng giòn lâu hơn.

Nếu thấy xuất hiện lớp váng trắng mỏng trên bề mặt thì nguyên nhân thường do măng không được ngập nước, hũ ngâm chưa sạch hoặc nước muối quá nhạt. Vì vậy nên tiệt trùng hũ trước khi sử dụng, để tất cả nguyên liệu thật ráo nước và luôn giữ măng chìm hoàn toàn trong nước muối.