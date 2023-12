{"article":{"id":"2226814","title":"3 cách nấu cháo thịt bằm thơm ngon, bổ dưỡng tại nhà","description":"Cháo thịt bằm là món ăn được nhiều người ưa chuộng, giúp bồi bổ cơ thể. Cách nấu cháo thịt bằm rất nhanh và đơn giản. Cùng VietNamNet tìm hiểu 3 cách nấu cháo thịt bằm thơm ngon, bổ dưỡng tại nhà.","contentObject":"<summary class=\"zoom maincontent-wrapper vnn-template-noneditable\">

<ul>

<li data-target-menu=\"1\" class=\"vnn-template-editable\" style=\"color: #447ec5;\">• 1. Cách nấu cháo hạt sen thịt bằm</li>

<li data-target-menu=\"2\" class=\"vnn-template-editable\" style=\"color: #447ec5;\">• 2. Cách nấu cháo thịt bằm nấm rơm</li>

<li data-target-menu=\"3\" class=\"vnn-template-editable\" style=\"color: #447ec5;\">• 3. Cách nấu cháo rau củ thịt bằm</li>

</ul>

</div>

<h2><strong>1. Cách nấu cháo hạt sen thịt bằm</strong></h2>

<p><strong>1.1. Nguyên liệu nấu cháo hạt sen thịt bằm</strong></p>

<p>Gạo tẻ: 1 bát nhỏ<br>Thịt lợn: 2 lạng<br>Rau mùi: 1 ít<br>Hành khô: 2 củ<br>Hành lá: 1 ít <br>Gia vị: nước mắm, muối, tiêu, hạt nêm,...<br>Hạt sen: 1 lạng</p>

<p><strong>1.2. Cách nấu cháo thịt bằm hạt sen ngon</strong></p>

<p><strong>Bước 1: </strong>Chuẩn bị nguyên liệu</p>

<p>Vo gạo rồi để ráo, sau đó rang gạo cho vàng đều. Hạt sen sau khi được bỏ tim thì rửa sạch.</p>

<p>Hành lá và rau mùi rửa sạch, thái nhỏ. Hành khô bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/chao-hat-sen-1-1217.jpg?width=0&s=vShNfP0s_PnTzFsL547pVg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/chao-hat-sen-1-1217.jpg?width=768&s=YMxu68XOgBlXtSUBab6O0w\" alt=\"chao hat sen 1.jpg\"></picture>

<figcaption>Cháo hạt sen thịt bằm thơm ngon, bổ dưỡng (Ảnh: cooky)</figcaption>

</figure>

<p><strong>Bước 2</strong>: Ướp và xào thịt</p>

<p>Thịt lợn rửa sạch, băm nhuyễn. Sau đó, ướp thịt với gia vị và hành lá trong khoảng 15 phút cho ngấm gia vị.</p>

<p>Cho 1 ít dầu ăn vào chảo đun nóng rồi cho hành khô vào xào. Tiếp đó, cho phần thịt đã ướp vào xào đều cho chín sơ.</p>

<p><strong>Bước 3</strong>: Nấu cháo</p>

<p>Cho khoảng 2 lít nước vào nồi rồi cho gạo đã rang cùng hạt sen vào đun cho nhừ.</p>

<p>Sau đó, cho phần thịt đã xào sơ vào nồi cháo. Đun liu riu thêm vài phút nữa rồi tắt bếp.</p>

<p><strong>Bước 4</strong>: Hoàn thành</p>

<p>Múc cháo ra tô, cho lên trên một ít tiêu xay, hành lá và mùi tàu.</p>

<p>Vậy là chúng ta đã có một tô cháo thịt bằm hạt sen cực kì thơm ngon bổ dưỡng rồi.</p>

<h2><strong>2. Cách nấu cháo thịt bằm nấm rơm</strong></h2>

<p><strong>2.1. Nguyên liệu nấu cháo thịt bằm nấm rơm</strong></p>

<p>100g gạo tẻ<br>100g nấm rơm<br>100g thịt băm<br>1 củ khoai tây<br>1 củ cà rốt<br>5g rau mùi<br>1 muỗng canh dầu ăn<br>1 quả trứng gà<br>Các loại gia vị thông dụng</p>

<p><strong>2.2. Các bước thực hiện</strong></p>

<p><strong>Bước 1</strong>: Sơ chế nguyên liệu</p>

<p>Khoai tây và cà rốt đem cạo vỏ, rửa sạch, cắt hạt lựu. Rau mùi rửa sạch, cắt nhỏ.</p>

<p>Cắt chân nấm rơm, ngâm với nước muối loãng khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch, để ráo, cắt hạt lựu.</p>

<p><strong>Bước 2</strong>: Ướp thịt </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/chao-thit-bam-nam-rom-fb-1218.jpg?width=0&s=rKGBjmBHv5EfvBY5qMxhWA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/chao-thit-bam-nam-rom-fb-1218.jpg?width=768&s=IiOpV7n8G4haFyDjcsEj-Q\" alt=\"chao thit bam nam rom fb.jpg\"></picture>

<figcaption>Cháo thịt bằm nấm rơm bổ dưỡng (Ảnh: dienmayxanh)</figcaption>

</figure>

<p>Ướp thịt băm cùng 1 ít muối, tiêu, hạt nêm, bột ngọt trong 15 phút để thịt được ngấm đều gia vị.</p>

<p><strong>Bước 3</strong>: Nấu cháo</p>

<p>Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo, đợi dầu nóng, cho khoai tây và cà rốt vào xào khoảng 2-3 phút để chín đều.</p>

<p>Cho 100g gạo cùng 400ml nước vào nồi cơm điện nấu 10 phút. Khi gạo chín mềm, cho rau củ đã xào vào. Sau đó, nấu thêm 1-2 phút rồi cho thịt bằm vào đảo đều. </p>

<p>Tiếp theo, đập 1 quả trứng gà vào cháo, khuấy đều. Cuối cùng, cho nấm vào, nấu thêm khoảng 5-10 phút nữa là hoàn tất.</p>

<p><strong>Bước 4</strong>: Hoàn thành</p>

<p>Múc cháo ra tô, thêm ít rau mùi vào. Cháo thịt bằm nấm rơm có vị ngọt thanh từ rau củ và nấm, vị béo béo của trứng gà, người lớn hay trẻ nhỏ đều thích mê. </p>

<h2><strong>3. Cách nấu cháo rau củ thịt bằm</strong></h2>

<p><strong>3.1. Nguyên liệu nấu cháo rau củ thịt bằm</strong></p>

<p>Gạo tẻ: 300g<br>Thịt băm: 200g<br>Trứng: 2 quả<br>Cà rốt: 1 củ<br>Khoai tây: 1 củ<br>Nấm: 100g<br>Hành lá: 1 ít<br>Gia vị: Muối, hạt nêm, bột ngọt, tiêu. </p>

<p><strong>3.2. Các bước nấu cháo thịt bằm rau củ</strong></p>

<p><strong>Bước 1: </strong>Sơ chế nguyên liệu cháo thịt bằm rau củ</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/chao-thit-bam-2-1219.jpg?width=0&s=aNv4i3AXxGjk6BllcBIi_A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/chao-thit-bam-2-1219.jpg?width=768&s=uryYvu_tISwpNAu1el8TmA\" alt=\"chao thit bam 2.jpg\"></picture>

<figcaption>Cháo thịt bằm rau củ thơm ngon (Ảnh: Ngon Online)</figcaption>

</figure>

<p>Cà rốt gọt vỏ rửa sạch, thái hạt lựu. Khoai tây gọt vỏ, ngâm nước 3 phút sau đó rửa sạch với nước để ráo, thái hạt lựu. Nấm rửa sạch, thái hạt lựu. Hành lá rửa sạch để ráo, thái nhỏ.</p>

<p>Trứng gà đập ra bát dùng đũa đánh tan lòng trắng và lòng đỏ.</p>

<p><strong>Bước 2</strong>: Nấu cháo</p>

<p>Cho gạo vào nồi cơm điện, đổ nước vào, vo gạo thật sạch. Đổ phần nước vo gạo đi, cho 500ml nước lọc vào nồi, cắm điện cho cháo chín. </p>

<p><strong>Bước 3</strong>: Ướp thịt</p>

<p>Để nồi cháo khi ăn thêm đậm đà các bạn cần ướp thịt. </p>

<p>Cho vào bát nửa thìa cà phê muối, nửa thìa cà phê hạt nêm, nửa thìa cà phê bột ngọt, nửa thìa cà phê tiêu xay trộn đều lên, ướp 10 phút cho ngấm. </p>

<p><strong>Bước 4</strong>: Nấu cháo thịt bằm rau củ</p>

<p>Cà rốt và khoai tây là nguyên liệu lâu chín nên hãy đảo qua rồi mới cho vào nồi cháo.</p>

<p>Bắc chảo lên bếp, cho 1 chút dầu ăn sau đó cho cà rốt và khoai tây vào đảo đều lên trong 5 phút. Khi nồi cháo đã chín, các bạn cho cà rốt, khoai tây đã đảo vào, sau đó cho luôn thịt đã ướp vào và khuấy đều lên cho thịt tan ra không bị vón cục. Tiếp đó, cho thêm trứng gà vào khuấy đều, cho nấm vào đảo đều lên. Nêm nếm gia vị rồi đun thêm 15 phút nữa, thêm ít hành lá rồi tắt bếp.</p>

<p><strong>Bước 5</strong>: Hoàn thành</p>

<p>Múc cháo ra bát, cho thêm chút rau mùi, rắc thêm chút tiêu nữa và thưởng thức.</p>

<p>Trên đây là 3 cách nấu cháo thịt bằm rất thông dụng và dễ chế biến. Hi vọng qua bài viết này, bạn sẽ biết cách nấu cho gia đình mình món ăn cực kì thơm ngon, bổ dưỡng này nhé!</p>

<p> <em> >> Xem thêm các công thức <a href=\"https://vietnamnet.vn/mon-ngon-moi-ngay-tag14888584744236181834.html\">món ngon mỗi ngày</a> mới nhất</em></p>

