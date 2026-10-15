2. Cách nấu lẩu tôm bầu ngon

Sơ chế nguyên liệu

Tôm mua về bạn đem rửa sạch, cắt bớt phần râu và đuôi, sau đó lột vỏ một phần tôm để lấy thịt băm nhỏ hoặc trộn chung với giò sống làm mọc tôm nhồi bầu/mọc viên.

Còn phần đầu và vỏ tôm cũng được giữ lại, tận dụng để làm nước lẩu cho có vị ngọt thanh tự nhiên.

Tiếp đến, bạn gọt vỏ quả bầu, bỏ ruột già nếu quả to, sau đó rửa sạch rồi thái mỏng hoặc bào thành sợi vừa ăn.

Các loại rau nhúng lẩu và nấm cũng được nhặt, rửa và ngâm nước muối loãng khoảng 15 - 20 phút rồi vớt ra, để ráo.

Nếu tự làm mọc, bạn chỉ cần trộn đều giò sống với phần tôm băm (hoặc giò sống với mộc nhĩ băm nhỏ), nêm chút tiêu, hành tím băm nhuyễn rồi vo thành từng viên nhỏ vừa ăn.

Cách nấu nước lẩu

Bạn bắc nồi lên bếp, làm nóng ít dầu ăn hoặc mỡ lợn rồi phi thơm hành tím băm.

Tiếp đến, bạn cho phần đầu và vỏ tôm (đối với tôm sú có kích thước lớn) hoặc nước cốt tôm xay (nếu dùng tôm đồng, bạn xay nhuyễn vỏ tôm rồi lọc lấy nước cốt) vào nồi đun sôi, nêm nếm gia vị muối, hạt nêm, nước mắm vừa ăn.

Khi hỗn hợp nước sôi, bạn dùng muôi nhỏ hớt hết phần bọt nổi lên để nước lẩu trong và thơm hơn, dậy vị ngọt thanh hấp dẫn.

Thành phẩm

Khi thưởng thức, bạn lần lượt cho mọc và tôm tươi vào nhúng trước, thấy mọc nổi lên là chín tới, có thể thưởng thức.

Việc cho các nguyên liệu này vào trước giúp nước lẩu thêm ngọt thanh hơn. Đây cũng là loại thực phẩm lâu chín hơn rau, nấm.

Sau đó, bạn tiếp tục nhúng bầu và nấm vào cho ngọt nước, tiếp đến mới nhúng các loại rau.

Bạn canh thời gian vừa đủ rồi vớt ra và thưởng thức. Rau, tôm tránh nhúng nước lẩu sôi quá lâu để giữ được vị ngon ngọt ban đầu.